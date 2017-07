Linia lotnicza wspiera studentów. Wszystko po to, żeby ich później zatrudnić

Enter Air, duża polska czarterowa linia lotnicza będzie sponsorem drużyny studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej startujących w Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostwach Polski. To pierwszy efekt podpisanego porozumienia o współpracy chełmskiej uczelni i lotniczego przewoźnika.

Dla studenta, który zajmie najwyższą lokatę, Enter Air przygotował nagrodę w postaci wyjazdu do Berlina na sesję symulatorową w charakterze pilota-obserwatora. Dla początkujących pilotów to niepowtarzalna okazja do zebranie cennego doświadczenia oraz praktycznej wiedzy.

Zgodnie z porozumieniem studenci, którzy ukończyli proces szkolenia lotniczego i legitymują się uprawnieniami niezbędnymi do rozpoczęcia szkolenia Type Rating, będą mieli szansę na dołączenie do zespołu lotniczych załóg Enter Air i podjęcie pracy w liniach, posiadających stale unowocześnianą flotę blisko dwudziestu samolotów typu Boeing 737.

– W ramach podjętej współpracy zadeklarowaliśmy gotowość prowadzania wielu ciekawych projektów oraz działań, wspierających najlepszych studentów i uczestników zawodów lotniczych – mówi prof. Arkadiusz Tofil, rektor chełmskiej PWSZ. – Enter Air planuje także działania promocyjne w czasie inauguracji roku akademickiego oraz programy stypendialne dla wyróżniających się studentów.

Rektor Tofil podjęcie współpracy z jedną z najszybciej rozwijających się linii lotniczych w Europie postrzega jako kolejny sukcesem uczelni oraz dowód wysokiego poziomu kształcenia studentów. Zostali docenieni w środowisku lotniczym i już zabiegają o nich największe linie lotnicze w Polsce.

Niedawno podobną umowę chełmska PWSZ podpisała także z liniami WIZZ AIR.

– Dzięki współpracy z Enter Air nasi absolwenci otrzymają szansę na zdobycie pracy na polskim ryku, w dynamicznej linii lotniczej, o ugruntowanej i stabilnej pozycji – dodaje prof. Tofil. - Linii zależy na pozyskiwaniu najlepszych, pełnych pasji młodych pilotów. Z kolei dla nas jest ważne, gdzie absolwenci rozpoczną pracę i jak będą się rozwijały ich lotnicze kariery.