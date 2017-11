Nabór do pracy w NOSG

W naborze ubiegłorocznym do służby przyjęto 80 osób wyłonionych spośród ponad 1,5 tys. kandydatów. Oznacza to, że surowym wymogom rekrutacyjnym sprostał zaledwie co 18. kandydat.

– W ramach tegorocznego naboru, w październiku do służby zostało przyjętych już 14 funkcjonariuszy – mówi ppor. SG Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta NOSG. – Składający podania to przede wszystkim mieszkańcy województwa lubelskiego. Zdecydowana większość ma wyższe wykształcenie, często na poziomie magisterskim. W tym roku preferowani są prawnicy, informatycy, elektronicy oraz osoby z przygotowaniem do pracy w kryptografii, optoelektronice, łączności i telekomunikacji.

Służbę w SG może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo (także skarbowe), korzystająca w pełni z praw publicznych. W dniu przyjęcia do służby kandydat nie może przekroczyć 35. roku życia. Odstępstwem od tej reguły mogą być szczególnie uzasadnione przypadki, ze względu na posiadane kwalifikacje lub umiejętności przydatne do pełnienia służby w SG.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. Pierwszy sprowadza się do przeglądu złożonych przez kandydata dokumentów, wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, testów psychologicznych i próbnego egzaminu sprawności fizycznej.

– Drugi etap kwalifikacji odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej – tłumaczy ppor. SG Sienicki. – Składa się on z pisemnych testów z wiedzy ogólnej i znajomości języka obcego, testu sprawności fizycznej i kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą te sprawdziany, kierowani są jeszcze do rejonowej komisji lekarskiej celem ostatecznego ustalenia ich zdolności do służby.

Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na internetowej stronie NOSG.