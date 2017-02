Nie żyje pacjent szpitala w Chełmie. Już miał wyjść do domu

– Pacjent oddziału urologicznego był już po operacji i właśnie miał być wypisany ze szpitala – mówi Lech Wieczerza, prokurator rejonowy w Chełmie.

Nieżyjącego już pacjenta znaleźli pracownicy oddziału. Prokurator zarządził sekcję zwłok.

– Szpital o tym, co wydarzyło się na urologii poinformował nas już około godziny siódmej rano – mówi Ewa Czyż, rzecznik chełmskiej policji. – Z tego, co nasi funkcjonariusze zobaczyli na miejscu nic nie wskazywało na to, że do śmierci pacjenta mogły przyczynić się osoby trzecie.