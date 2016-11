Niedawno zniszczył znaki drogowe. Teraz zaatakował lampę uliczną i tablicę

Policjanci z posterunku w Trzeszczanach ustalili sprawcę zniszczenia tablicy informacyjnej i klosza lampy ulicznej na placu targowym w Uchaniach. Okazał się nim ten sam 17-letni mieszkaniec gminy Uchanie, który kilka tygodni wcześniej odpowiedział za zniszczenie znaków drogowych.

Łączna wartość strat to ponad 600 zł. Teraz 17-latek odpowie przed sądem za zniszczenie mienia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wtedy młodzieniec został ukarany przez policjantów mandatem karnym w wysokości 400 zł. W tym przypadku 17-latek odpowie za zniszczenie mienia o wartości ponad 600 zł.

