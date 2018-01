Nietypowa interwencja policji. Musieli odzyskać suczkę, szczeniaki mogły nie przeżyć

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że znajomy mężczyzna przyjechał samochodem na posesję zgłaszającej i zabrał należącą do niej karmiącą suczkę. W domu pozostały trzy szczeniaki w wieku około miesiąca. Zgłaszająca obawiała się o ich życie.

Policjanci z komisariatu w Rejowcu dotarli do miejsca zamieszkania mężczyzny. 37-letni mieszkaniec gminy Rejowiec Fabryczny był nietrzeźwy. Nie chciał też dobrowolnie oddać zabranego psa.

Policjanci ustalą czy doszło do znęcania się nad psami oraz czy mężczyzna kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości.