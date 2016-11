Nowa kopalnia w Lubelskiem: Inwestor podpisał umowę z chińską firmą

China Coal to druga co do wielkości firma górniczo-wydobywcza w Chinach i ekspert w budowie kopalni głębinowych. Do połowy przyszłego roku Prairie i China Coal przygotują bankowe studium wykonalności, które będzie podstawą do pozyskania finansowania i rozpoczęcia budowy kopalni Jan Karski.

– Kontakty z Chińczykami nawiązaliśmy jeszcze w 2014 roku. Przez ostatnich kilka miesięcy chińscy eksperci analizowali wyniki przygotowanego przez Prairie wstępnego studium wykonalności kopalni Jan Karski – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie Mining. Prairie zamierza skorzystać z doświadczeń CC5C, czyli spółki córki China Coal, w głębieniu szybów i budowie kopalni podziemnych.

W podpisanym porozumieniu strony planują zawarcie kontraktu, na mocy którego CC5C, we współpracy z polskimi i międzynarodowymi ekspertami, zbuduje kopalnię Jan Karski i zapewni finansowanie dłużne dla realizacji projektu przy udziale chińskich banków.

Chiński udział w projekcie oznacza również powrót Polski na pozycję dużego eksportera węgla. – Budowa nowoczesnej i wysoce wydajnej kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym da impuls rozwojowy krajowej branży wydobywczej i odbuduje pozycję Polski jako znaczącego eksportera węgla – mówi Artur Kluczny, wiceprezes PD Co, spółki zależnej Prairie prowadzącej projekt kopalni Jan Karski.

– Projekt kopalni Jan Karski postępuje zgodnie z harmonogramem. W połowie przyszłego roku planujemy złożenie kompletnego wniosku o wydanie koncesji wydobywczej. Nasi eksperci będą ściśle współpracować i wspierać zespół CC5C tak, aby obok międzynarodowych standardów wszystkie polskie wymagania, związane z budową kopalni, zostały spełnione – dodaje Mirosław Taras, wiceprezes PD Co.

China Coal jest drugim największym producentem węgla w Chinach. Grupa zatrudnia 110 tys. osób i posiada aktywa o wartości około 50 mld dolarów. W 2015 r. China Coal wyprodukowała w 46 kopalniach 166 mln ton węgla. CC5C ma ponad 40-letnie doświadczenie. Spółka zrealizowała 340 projektów i zbudowała ponad 300 szybów w Chinach oraz na innych rynkach. Jej udział w chińskim rynku budowy kopalń wynosi 40 proc.

Całkowite zasoby węgla w złożu węgla kamiennego „Lublin” oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami wynoszą 728 mln ton, w tym w kategorii wykazane 352 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego wyniesie 6,3 mln ton. Koszt budowy kopalni szacowany jest na 632 mln dolarów.