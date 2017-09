Nowy aquapark bije rekordy popularności. Szykuje się na ćwierćmilionowego klienta

Przez pół roku styczniowy wynik z liczbą około 27,5 tys. gości wydawał się nie do pobicia. W końcu został przełamany w lipcu, kiedy to szefowie aquaparku odnotowali obecność blisko 30 tys. osób. Tymczasem kolejny miesiąc pod tym względem okazał się jeszcze lepszy.

– W sierpniu odwiedziło nas aż 32 tys. klientów – mówi Zbigniew Mazurek, prezes miejskiej spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. – To nowy rekord obiektu. Tym bardziej nas cieszy, gdyż pokazuje, jak ogromnie popularnym miejscem jest chełmski aquapark, a jednocześnie dowodzi, że ta inwestycja była miastu bardzo potrzebna.

Zdaniem Mazurka z usług ChPW korzystają mieszkańcy w każdym wieku, od raczkujących jeszcze maluchów, po zaawansowanych wiekiem seniorów, najróżniejsze grupy zawodowe i społeczne, a co najważniejsze – bardzo często całe rodziny. – Aquapark nie jest postrzegany jako banalna rozrywka, ale jako miejsce służące rekreacji i utrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej – dodaje.

Kolejny parkowy rekord został odnotowany w niedzielę 13 sierpnia. Wtedy to z atrakcji obiektu skorzystało aż 1563 osób. To najlepszy dzienny wynik od otwarcia aquaparku, czyli od 26 listopada ubiegłego roku.

– Tak imponująca frekwencja nie wzięła się sama z siebie – mówi Mirosław Czech, dyrektor Chełmskiego Parku Wodnego. – To efekt pracy całego naszego zespołu, a także naszych komercyjnych partnerów, którzy prowadzą u nas na wysokim poziomie swoją działalność gospodarczą.

Czech zdradza, że jednym z wakacyjnych pomysłów na przyciągnięcie ludzi do Aquaparku było zaproszenie zarządców ośrodków wypoczynkowych nad Jeziorem Białym, Łukcze czy Rotcze w Grabniaku. Znakomicie sprawdza się też współpraca z okolicznymi gminami. Ich mieszkańcy przyjeżdżają do aquaparku całymi autokarami.

– Coraz częściej przyjeżdżają do nas także jeszcze indywidualni goście z Ukrainy, ale liczymy na to, że przetrą drogę grupom zorganizowanym – dodaje Czech.

Gospodarze parku zakładają, że we wrześniu za sprawą nowego roku szkolnego frekwencja się zmniejszy. Mają natomiast nadzieję, że ten spadek zrekompensują goście z innych miast. Pomóc w tym mają kampanie promocyjne prowadzone w różnych miejscach, w tym największej lubelskiej galerii handlowej. Z niecierpliwością wyczekują też szczególnego, czyli ćwierćmilionowego gościa.

– Chcemy uhonorować tę osobę, bądź też całą rodzinę – mówi Mazurek. – Sądzę, że nastąpić to może już pod koniec września, albo w pierwszej połowie października. Wszystko będzie zależało od frekwencji w najbliższych tygodniach.

Co nowego w aquaparku

Do 10 września trwa rekrutacja do Akademii Pływania na zajęcia w grupach: maluchy, początkująca, średnio-zaawansowana, zaawansowana, treningowa i dla dorosłych. Ponadto trwają przygotowania do uruchomienia Akademii Pływania na dla najmłodszych, czyli dzieci poniżej piątego roku życia.

Nabór może zostać ogłoszony nawet jeszcze w tym miesiącu. Kolejny nabór ma dotyczyć zajęć z aqua-aerobiku. Z kolei w październiku prywatny najemca planuje otwarcie klubu fitness.