Oferowali kapcie, ukradli 2 tys. złotych

Do zdarzenia tego doszło w piątek po południu na terenie gminy Siedliszcze. Do domu samotnie mieszkającej 96-latki zapukał nieznany mężczyzna. Pod pretekstem sprzedaży obuwia, poprosił by wyszła na zewnątrz.

W czasie, gdy oglądała kapcie, towarzysząca mu kobieta weszła do domu. Gdy starsza pani wracała już do siebie zauważyła, jak nieznajoma wybiega z jej mieszkania. Następnie obydwoje wsiedli do samochodu i odjechali.

Jak się okazało po ich wizycie, z szafy stojącej w jednym z pomieszczeń, zginęły 2 tysiące złotych.

Złodzieje są poszukiwani.