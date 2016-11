Pęknięcie w lubelskim PSL. Ważny polityk przechodzi do PiS

Wybrany do Senatu z listy PSL Józef Zając został członkiem klubu parlamentarnego PiS. Do tej pory polityk z Chełma był jedynym opozycyjnym senatorem z naszego regionu.

W ubiegłorocznych wyborach do Senatu w pięciu z sześciu okręgów w województwie lubelskim wygrali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, bądź popierani przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. Wyjątkiem był okręg chełmski, w którym najlepszy wynik uzyskał Józef Zając, senator poprzedniej kadencji i ówczesny rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Uzyskał blisko 50-proc. poparcie. Zagłosowało na niego ponad 42 tys. osób, o ponad 10 tys. więcej niż na startującego z komitetu PiS Henryka Ciocha.

Józef Zając został tym samym jedynym w tej kadencji senatorem PSL. Od początku należał do klubu parlamentarnego tego ugrupowania, z którego wystąpił 21 kwietnia tego roku, by ponownie przystąpić do niego 15 czerwca. Wczoraj został jednak przedstawiony jako nowy członek klubu PiS.

– Senator Zając chęć przystąpienia do nas wyraził już kilka miesięcy temu. Poglądy na większość spraw mamy podobne i już od dłuższego czasu podczas naszej wspólnej pracy w Senacie nie widziałem między nami różnic. Sam zabiegałem u władz klubu o jego przyjęcie – mówi nam Grzegorz Czelej, wicemarszałek Senatu i senator z naszego regionu.

Z senatorem Zającem we wtorek nie udało nam się skontaktowac, nie odbiera telefonu. Jego decyzję z rozczarowaniem przyjęli działacze PSL, którzy w oświadczeniu przesłanym do mediów podziękowali mu za dotychczasową współpracę.

– To dzięki nam, w dużej mierze prof. Józef Zając, nie będący członkiem PSL, po raz drugi uzyskał mandat Senatora RP startując z naszej listy. Senator Józef Zając jako człowiek reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe stanowił w Izbie Wyższej Parlamentu RP głos rozsądku. Wstępując do klubu PiS dołączył do środowiska, które swoim działaniem wielokrotnie zaprzeczało wartościom, którymi dotychczas kierował się senator. Wierzymy, że nowe środowisko polityczne senatora nie pozwoli na utratę zaufania społecznego, jakim obdarzyli go wyborcy – czytamy w piśmie podpisanym przez prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, europosła Krzysztofa Hetmana.

W kuluarach mówi się, że śladem senatora Zająca mogą pójść inni ludowcy. W tym gronie wymienia się m.in. niektórych radnych sejmiku województwa. – Nie będzie to hurtowe działanie, ale nie jest wykluczone, że w środowisku ludowców są osoby, które mogą być zainteresowane takim ruchem. Mogą to jednak być indywidualne przypadki – mówi nam jeden z działaczy PiS.

Klub radnych PiS w sejmiku liczy obecnie 13 osób. 19 głosami dysponuje jednak rządząca w województwie koalicja PSL (12 radnych) i Platformy Obywatelskiej (7 radnych). Jeden radny jest niezrzeszony.