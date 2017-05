Damian Majsak, organizator pikniku, a na co dzień prezes lubelskiego wydawnictwa Kagero Publishing zapewnia, że dla miłośników podniebnych akrobacji piknik wyznaczony na 10-11 czerwca będzie istną ucztą.

– Wystąpi specjalizująca się w akrobacji szybowcowej Małgorzata Morgańska, Marek Choim w maszynie Extra 330 S.C, Maciej Pospieszyński w Extra 330 i Uwe Zimmerman z Niemiec za sterami samolotu Extra 300 – wylicza Majsak. – Ponadto nasze zaproszenie przyjęły formacje Cellfast Flying Team z Krosna i Folow me Team Formation z Czech. Uczestnicy zobaczą też takie stare maszyny z poprzedniej edycji imprezy jak Piper Cub, Boeing Stearman, Tiger Moth, Tylorcraft Auster i Chipmunk.

Spitfire i Avenger

Damian Majsak podkreśla, że w tym roku największymi gwiazdami „Lotniczych Depułtycz” będą warbirdy, czyli historyczne samoloty, które brały udział w wojnach.

– W powietrzu zobaczymy takie statki powietrzne, jak Supermarine Spitfire z Anglii, T6 Texan/ Harvard, z którego również polscy piloci latający w RAF w ramach szkolenia przesiadali się na myśliwce, TBM Avenger, który walczył na Pacyfiku, czy OV-10 Bronco; samolot z czasów wojny w Wietnamie w efektownym pustynnym kamuflażu – wylicza pan Damian.

Podczas pikniku Polskie Siły Powietrzne w powietrzu zaprezentują SW-4 i Biało-Czerwone Iskry. Z kolei na wystawie statycznej zobaczymy SW-3 i Mi-17.

Lotnicze Depułtycze - jak dojechać?

Poza uczelnią, partnerem w organizacji pikniku jest gmina Chełm. Po ubiegłorocznych doświadczeniach przygotowuje dodatkowe parkingi. Będzie też drugie wejście na pokazy od strony południowej.

– Gości z Lublina zachęcamy do jazdy poprzez Rejowiec Fabryczny. Pozwoli to uniknąć korków w Chełmie i dojazdu wąską drogą do Depułtycz – radzi Majsak i dodaje, że po tym, jak organizatorom imprezy nie udało się uzyskać wsparcia finansowego z Urzędu Marszałkowskiego, bilety będą nieco droższe niż w roku ubiegłym. Pomocne okazały się natomiast władze Chełma, które gotowe są wypożyczyć telebim, udostępnić pomieszczenia Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz pokryć koszty kursów autobusów z Chełma na lotnisko.

Lotnicze Depułtycze - bilety

Przedsprzedaż biletów już ruszyła. Bilety w przedsprzedaży w cenach promocyjnych są dostępne w kasach biletowych CLA do 8 czerwca 2017 r.

• Bilet normalny jednoosobowy w cenie 22 zł (z 8% VAT)

• Bilet ulgowy jednoosobowy w cenie 7 zł (z 8% VAT)

(Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku 10-18 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Dzieci młodsze - wejście bezpłatne)