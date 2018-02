Poleski Park Narodowy. Ścieżka Czahary już w Google Maps

Przebieg ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych Poleskiego Parku Narodowego, wyznaczone przy nich miejsca postojowe i platformy widokowe – wszystko to łatwo teraz zlokalizować dzięki aplikacji Google Maps.

Niedawno w Zastawiu (gdzie zaczyna się niedawno otwarta ścieżka Czahary) dyrektor PPN Jarosław Szymański zastał cały parking zastawiony samochodami. Już na trasie doliczył się ponad setki turystów.

– To dla nas nowe zjawisko – przyznaje dyr. Szymański. – Do tej pory zimową porą jeśli mieliśmy gości, to bardzo sporadycznie.

Turyści, którzy w środku zimy przyjechali do Poleskiego Parku Narodowego, zwrócili dyrektorowi uwagę, że niełatwo było im odszukać informacje na temat przebiegu trasy i lokalizacji jej najważniejszych atrakcji.

– Wziąłem sobie te uwagi do serca. Efektem jest przeniesienie wszystkich naszych ścieżek do coraz bardziej popularnej i wykorzystywanej przez internautów aplikacji Gogle Maps. Po szczegóły odsyłam na naszą stronę Facebookową – dodaje dyrektor.

Aplikacja, do której zostały przeniesione parkowe ścieżki, ułatwi turystom zaplanowanie wyprawy i poruszanie się wybraną trasą. Mogą też uczestniczyć w dopracowywaniu opisu ścieżek przesyłając swoje sugestie za pośrednictwem profilu PPN na Facebooku.