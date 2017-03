Polscy strażnicy graniczni wyjechali na misję do Macedonii

Nasi mundurowi wyjechali do Macedonii ze swoją bronią wraz z amunicją (fot. Nadbużański Oddział Straży Granicznej)

Kolejnych czterech funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wyjechało na misję do Macedonii. Przez dwa miesiące będą wspierać tamtejszą policję w ochronie granicy. Do kraju wrócą 4 kwietnia.

Z funkcjonariuszami przed ich wyjazdem spotkał się ppłk SG Tomasz Zybiński, zastępca komendanta NOSG. Czwórka z Chełma weszła w skład 30-osobowej grupy oddelegowanej do tego zadania. O udzielenie wsparcia zwróciła się do Straży Granicznej strona macedońska.

– W ramach misji funkcjonariusze SG będą wspierać macedońską policję w zadaniach związanych z rejestracją wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, badaniem autentyczności dokumentów i zapobieganiem nielegalnemu przekroczeniu granicy poza przejściami granicznymi – wylicza ppor. SG Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta NOSG. – Przed wyjazdem wszyscy przeszli szkolenie, które zostało przeprowadzone w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Obejmowało między innymi zajęcia z posługiwania się bronią palną, zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie, ćwiczenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, zatrzymywanie oraz doprowadzanie osób zatrzymanych. Funkcjonariusze zapoznali się również ze społeczno-kulturowymi aspektami kontaktów z cudzoziemcami w kraju docelowym misji.

Nasi mundurowi wyjechali do Macedonii ze swoją bronią wraz z amunicją, tak zwanymi środkami przymusu bezpośredniego, pojazdami służbowymi oraz specjalistycznym, przenośnym sprzętem do ochrony granicy. To już czwarta taka misja wsparcia z polskim udziałem.