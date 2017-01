Ponad 9 mln paczek papierosów skonfiskowali lubelscy celnicy

Wzrost ruchu granicznego, masowy przemyt towarów i szara strefa na rynku gier hazardowych. To najważniejsze wyzwania, z jakimi celnicy z województwa lubelskiego musieli zmierzyć się w ubiegłym roku. Wymiernym efektem ich wysiłków było też 3,1 mld zł pozyskanych dla budżetu państwa

W 2016 r. na lubelskim odcinku granicę z Ukrainą i Białorusią przekroczyło 14,6 mln podróżnych. To o 6 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wzrosły także wszystkie pozostałe wskaźniki charakteryzujące pracę służb granicznych. Celnicy odprawili 4,46 mln pojazdów osobowych (+2,4 proc.), 876,4 tys. ciężarówek (+8,7 proc.), 23,4 tys. pociągów (+9,3 proc).i 108,2 tys. autokarów (+26 proc.).

– Znaczący wzrost liczby odprawionych autokarów z pewnością miał związek między innymi z odbywającymi się w Polsce w lipcu 2016 r. Światowymi Dniami Młodzieży – mówi Marzena Siemieniuk, rzecznik Izby Celnej w Białej Podlaskiej. – A jeśli chodzi o ciężarówki, to w końcu doszło do przełamania utrzymującego się od dłuższego czasu trendu spadkowego.

W minionym roku lubelscy celnicy utrzymali czołowe miejsce pod względem skuteczności w zwalczaniu przestępczości papierosowej. Zamykając rok na koncie mieli 9,1 mln zatrzymanych paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy wartych 128,9 mln zł. Jedna szósta została zajęta na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu i w Oddziale Celnym w Małaszewiczach.

– Gdyby zatrzymane przez nas papierosy zostały wyprodukowane i sprzedane legalnie w Polsce, to do krajowego budżetu trafiłoby ok. 95 mln zł z należnych podatków – tłumaczy Siemieniuk.

Poza papierosami celnicy skonfiskowali też 20,9 tys. litrów alkoholu, 2 tony bursztynu, 48 tys. sztuk towarów zatrzymanych z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej (z wyłączeniem wyrobów tytoniowych). W tej kategorii dominowała odzież, akcesoria odzieżowe, ale trafiał się sprzęt elektroniczny, produkty do pielęgnacji ciała, palety i środki ochrony roślin. Na granicy celnicy zatrzymywali również nielegalne leki, sterydy, przedmioty o charakterze muzealnym i zabytkowym, okazy roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (w tym fragment żywej rafy koralowej), ponad tysiąc pijawek lekarskich, a także prawie pół setki raków z gatunku raka błotnego.

Do zadań Służby Celnej należy też nadzór i kontrola rynku gier hazardowych. W 2016 r. na terenie województwa lubelskiego jej funkcjonariusze przeprowadzili ponad 700 kontroli w tym zakresie. Niemal wszystkie zakończyły się zatrzymaniem automatów. Celnicy zajęli blisko 1,5 tys. urządzeń, które działały niezgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych.