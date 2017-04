Kolejny przedsiębiorca dostał zielone światło na rozpoczęcie działalności w chełmskiej podstrefie ekonomicznej. To firma Albatros Biokom Sp. z o.o., która zamierza uruchomić zakład produkcji biokomponentów.

Z uwagi na fakt, że chodziło o prywatne tereny włączane do strefy, procedura trwała nieco dłużej niż w sytuacji nabycia miejskich gruntów. Najważniejsze, że inwestor może już ruszać z budową zakładu. Zapowiada zatrudnienie około 50 osób – mówi Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM.

Fabryka biokomponentów to trzeci zakład, który powstanie w ramach Podstrefy Chełm. Pierwsza fabryka, zlokalizowana przy ul. Hutniczej, kilkanaście dno temu rozpoczęła produkcję. Druga z firm, gotowa utworzyć nowoczesne centrum logistyczne, przygotowuje niezbędną dokumentację techniczną. Budowa jej kompleksu ma ruszyć w drugiej połowie tego roku.

– W najbliższych dwóch miesiącach powinny zapaść decyzje w sprawie kolejnych firm, które zachęcamy do budowy nowych zakładów produkcyjnych w naszym mieście – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma – Wraz z zakładami powstają nowe miejsca pracy. Budowa nowych fabryk i zakładów oznacza także ożywienie gospodarcze. Te firmy korzystać będą przecież z usług przedsiębiorstw, które już działają na naszym rynku.

W tym roku ma powstać kilkusetmetrowe przedłużenie ul. Hutniczej, który skomunikuje tereny zajmowane przez kolejnych inwestorów. Miasto przygotowuje się również do opracowania dokumentacji projektowej dla wewnętrznego układu komunikacyjnego włączonych niedawno do strefy terenów przy ul. Wschodniej. Tam, oprócz miejsca dla kolejnych zakładów produkcyjnych, znaleźć się ma również Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej. To kompleks biurowo-produkcyjny, na budowę którego miasto ma już niemal pewne unijne dofinansowanie.