PWSZ w Chełmie dostała 3 mln zł dotacji

Z uznaniem spotkały się takie jej projekty, jak „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, „Nowe kompetencje – lepszy start. Wsparcie studentów PWSZ w Chełmie” oraz „Nie broda czyni filozofa”. Stawką jest podniesienie kompetencji nie tylko studentów, ale również uczniów szkół, współpracujących z chełmskim PWSZ.

- Celem projektu „Program praktyk zawodowych w PWSZ” jest wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych może być wdrożony jako rozwiązanie systemowe do wyższych szkół zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym – mówi dr Arkadiusz Tofil, rektor chełmskiej PWSZ. – Chodzi o wzmocnienie kompetencji zawodowych absolwentów, dostosowanych do potrzeb rynków pracy w rejonach działania uczelni. W ich przypadku wzmocni to ich szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Korzyścią dla samej uczelni będzie poszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami, nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym.

Podobne cele przyświecają także projektowi „Nowe kompetencje – lepszy start. Wsparcie studentów PWSZ w Chełmie”. Również w tym przypadku chodzi o zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów uczelni na takich kierunkach kształcenia, jak mechanika i budowa maszyn, matematyka, rolnictwo i pielęgniarstwo. Projekt przewiduje zajęcia warsztatowe, certyfikowane szkolenia i kursy, wizyty studyjne oraz dodatkowe zajęcia praktyczne z udziałem przedstawicieli pracodawców. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatów, świadectw i zaświadczeń od uprawnionych i autoryzowanych przedstawicieli wiodących na rynku firm informatycznych, elektrotechnicznych i mechanicznych. Z takim dorobkiem nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy.

- Ostatni z projektów pod nazwą „Nie broda czyni filozofa” zakłada podniesienie kompetencji 81 uczniów chełmskich szkół ponadgimnazjalnych w obszarze edukacyjnym, wychowawczym, społecznym oraz ogólnokulturowym – dodaje dr Teofil. – To nasz sposób na przygotowanie ich do odpowiedzialnego i skutecznego działania w obszarach kultury, polityki i ekonomii. Planowane zajęcia fakultatywne prowadzone przez kadrę dydaktyczną uczelni służyć będą nabyciu kompetencji ogólnorozwojowych w zakresie poprawnego argumentowania, krytycznego i samodzielnego myślenia, logiki i heurystyki. Służyć będą ponadto rozwojowi trzeciej misji uczelni, jaką jest wszechstronne uczestnictwo w rozwoju miejscowej społeczności.

Uczestnikami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, IV LO oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i III LO.