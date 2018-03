– Chcę z tego świata odejść i mieć spokój na górze albo tam na dole – to słowa Alana przytoczone we wtorkowym programie TVN „Uwaga”.

Chłopiec nie chodzi już do szkoły. Został objęty indywidualnym nauczaniem. Uczestniczy też w zajęciach terapeutycznych. Wszystko przez trwający od dłuższego czasu konflikt z kolegą z klasy.

– Syn opowiadał, że kolega go popycha, bije, wyzywa. Wyśmiewa za wszystko, za ubranie i fryzurę. Że ma nie taką twarz i za długie rzęsy, jak na chłopaka – mówiła w programie Beata Grzywna, mama Alana. W środę w rozmowie z Dziennikiem dodała: – O tym, co w szkole spotykało mojego syna, powiadomiłam już także rzeczników praw dziecka i praw obywatelskich oraz sąd rodzinny i nieletnich.

– Jeden i drugi ma ostry temperament. Jeśli jeden coś powiedział, drugi nie był mu dłużny – mówił z kolei przed kamerami ojciec drugiego ucznia.

W szkole spotkaliśmy w środę sąsiadkę i przyjaciółkę mamy Alana, Agnieszkę Trochimiuk. – Ta sytuacja z udziałem Alana bardzo mi się nie podoba – mówi pani Agnieszka. – Ma tu miejsce ignorancja i zaniedbanie. Zbyt długo temu dziecku działa się krzywda. Jakieś kroki już dawno powinny być podjęte. Wystarczyło w porę porozmawiać z chłopcami. Teraz nie tylko Alan, ale i jego matka czuje się stłamszona. Długo szukała wsparcia dla syna, ale go nie otrzymała.

– W I, II i III klasie nie dotarł do mnie żaden sygnał, że Alan jest w szkole gnębiony – odpiera zarzuty Adam Marszaluk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie. – Dopiero od listopada ubiegłego roku zacząłem otrzymywać informacje, że z uczniem coś złego się dzieje, że jest zestresowany i niechętnie wypowiada się na lekcjach. Dowiedziałem się też, że uczeń korzysta z pomocy lekarskiej i psychologicznej. Z naszej strony przeprowadziliśmy rozmowy z Alanem i uczniem, który miał go maltretować, pozostałymi uczniami z klasy i rodzicami. Podjęliśmy też próbę mediacji. Problem omawiany był także na lekcjach wychowawczych. W mojej ocenie to, co spotkało Alana, trudno nazwać gnębieniem.

– Próbowaliśmy też rozdzielić chłopców przenosząc jednego z nich do równoległej klasy – dodaje Marszaluk. – Jednak rodzice Alana, jak i drugiego ucznia, nie wyrazili na to zgody.

Na początku lutego rodzice Alana złożyli oficjalną skargę do Kuratorium Oświaty w Lublinie. – Ze względu na jej charakter, który wskazywał na zagrożenie bezpieczeństwa dziecka i stosowanie przemocy rówieśniczej, natychmiast zarządzono kontrolę. Postępowanie w tej sprawie zostało już zakończone wydaniem wielu zaleceń pokontrolnych – przyznaje Jolanta Misiak, rzecznik kuratorium.

To jednak nie kończy postępowania. Dyrektor chełmskiej delegatury kuratorium która przeprowadziła kontrolę, stwierdził, że sprawa jest zbyt poważna. – Zwrócił się do lubelskiej kurator oświaty z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w trybie dyscyplinarnym wobec dyrektora i nauczycieli Zespołu Szkół w Rudzie Hucie – dodaje Misiak. – W środę wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie.

Oznacza to, że postępowanie dyrekcji i pedagogów placówki zbada teraz rzecznik dyscyplinarny. Jeśli dopatrzy się nieprawidłowości, pracownicy szkoły staną przed komisją dyscyplinarną.