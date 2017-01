Rzucił butelką, rozbił szybę w autobusie

W ubiegłym tygodniu wieczorem dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wybiciu szyby w autobusie. Do zdarzenia tego doszło, gdy autobus komunikacji miejskiej wjeżdżał do zatoki na przystanku przy ulicy Wojsławickiej. Jak się okazało ktoś rzucił w nego butelką po alkoholu. Pokrzywdzony oszacował straty na tysiąc złotych.

Policjanci zajmujący się tą sprawą ustalili i zatrzymali sprawcę. To 31-letni mieszkaniec Chełma. Mężczyzna usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia. Za to może grozić mu do 5 lat więzienia.