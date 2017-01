Samochód potrącił 53-latka, a drugi po nim przjechał? Mężczyzna zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 21:00.

Na miejscu mundurowi zobaczyli leżącego na jezdni mężczyznę, którego obrażenia wskazywały, że został potrącony przez samochód. W pobliżu znajdował się pojazd marki Audi, który uderzył w znajdującą się na poboczu barierę. Jak twierdził kierujący, podczas jazdy w ostatniej chwili zauważył na jezdni leżącą „przeszkodę” i próbując ją ominąć, stracił panowanie nad pojazdem, przejechał po niej i zjechał na pobocze. Po chwili okazało się, że na jezdni leżał mężczyzna.

Na miejsce przybyła załoga karetki pogotowia. Pieszy został przewieziony do szpitala, jednak pomimo przeprowadzonej reanimacji, nie udało się go uratować. Okazało się, że zmarły to 53-letni mieszkaniec gm. Siennica Różana.



Policja wraz z prokuratorem wyjaśnia w jaki sposób doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Niewykluczone, że mężczyzna został już wcześniej potrącony, dlatego leżał na jezdni.

Kolejny wypadek

W grudniu również w Siennicy Różanej doszło do tragicznego wypadku. 22-letni kierowca audi na prostym odcinku drogi potrącił 17-letnią pieszą, która przechodziła przez jezdnię poza przejściem dla pieszych. Dziewczyna zmarła na miejscu wypadku.