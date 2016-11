Senator zostawił w PSL przyjaciół i wrogów. Przeszedł do klubu PiS

Wybrany do Senatu z listy PSL prof. Józef Zając przeniósł się do klubu parlamentarnego PiS. Komentując swoją decyzję stwierdził między innymi, że z czasem wśród ludowców zaczął czuć się „jak ciało obce”. Senator przyznał, że nie narzekał na relacje z peeselowską górą. W jego ocenie były bardzo dobre, ale im niżej, tym było gorzej. Na przykład chełmska organizacja powiatowa PSL miała traktować go wręcz wrogo.

– Organizacja powiatowa PSL była przychylnie nastawiona, kiedy pan Zając po raz pierwszy kandydował do Senatu z naszej listy – mówi Piotr Deniszczuk, starosta chełmski i szef powiatowego PSL. – Niestety, w ostatnich wyborach samorządowych do rady powiatu niespodziewanie wystawił konkurencyjny wobec nas komitet wyborczy, który firmował własnym nazwiskiem. Dotychczas jego nazwisko, w obszarze polityki, kojarzone było tylko z PSL.