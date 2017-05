Skazani tworzą i pracują. Wystawa twórczości osadzonych

Do konkursu zgłoszonych zostało kilkadziesiąt prac osadzonych, spośród których jury wyłoniło te najciekawsze. Szereg z nich wyróżnia się poczuciem humoru, trafnością obserwacji oraz dystansem do realiów więziennego życia.

– Więźniowie mieli trudne zadanie. Prace, zgodnie z ideą upcycling’u, mogły być wykonane dowolną techniką, przy doborze dowolnych materiałów, jednakże nie mogły zawierać materiałów nowych, tylko takie z odzysku – tłumaczy Anna Małysz z ChPB. – Upcycling nierozerwalnie łączy się z szeroko rozumianą ekologią. Stare zegarki, kapsle, uchwyty od mebli, metalowe puszki, plastikowe butelki, mogą stać się surowcem do stworzenia unikatowych perełek. Takich jak prace więźniów z całej Polski prezentowane właśnie na wystawie w naszej bibliotece.

– Praca z osadzonymi to także działalność na płaszczyźnie edukacji ekologicznej – mówi Konrad Wierzbicki, rzecznik Zakładu Karnego w Chełmie. – Sprowadza się do kształtowania odpowiedzialnej postawy osadzonych w sferze konsumpcji, właściwego postępowania z odpadami, a także propagowania ekologicznego stylu życia. To również ważny element praktyki wychowawczej podejmowanej przez Służbę Więzienną we wszystkich jednostkach penitencjarnych.

Chełmski ZK podpisał też umowę w sprawie odpłatnego zatrudnienia skazanych na rzecz firmy KAMPOL-FRUIT z siedzibą w Białej Rawskiej. Nawiązanie współpracy z kontrahentem to element realizowanego przez Służbę Więzienną rządowego Programu Pracy Więźniów.