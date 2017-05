Słynny dąb Bolko z Hniszowa ma już 650 lat. Czas na badania

Majestatyczny dąb Bolko z Hniszowa (pow. chełmski), który zdobył tytuł „Drzewo Roku” 2015, zostanie obejrzany i opukany przez dendrologa. To najwyższy czas, bo staruszek ma już ponad 650 lat

Klub Gaja z Wilkowic rozpoczął akcję „Leczymy drzewa”. Pierwszym pacjentem ma być właśnie dąb „Bolko”. Zgodnie z legendą w jego cieniu miał wypoczywać Bolesław Chrobry podczas wyprawy na Kijów w 1018 r. Obchodzone corocznie w sierpniu imieniny dębu, zwane Bolkowaniem, przyciągają do Hniszowa tysiące osób, które podziwiają potęgę pomnikowego drzewa.

– Aby Bolko nadal mógł zachwycać nas swoim pięknem, konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych – czytamy na stronie internetowej Klubu Gaja.

– To, że dąb z Hniszowa został jako pierwszy zakwalifikowany do leczenia, nie oznacza, że do tej pory pozostawał bez opieki – mówi Krzysztof Lewczuk z Urzędu Gminy Ruda Huta. – Dla nas „Bolko” jest oczkiem w głowie. Zlecamy i finansujemy bieżące zabiegi pielęgnacyjne. Koszt najbardziej zaawansowanych pracprzekracza jednak nasze możliwości. Dlatego bardzo sobie cenimy współpracę z Klubem Gaja.

Leczenie „Bolka” obejmie m.in. nawożenie nawozem wieloskładnikowym, zwalczanie grzybów i nasączenie ubytków środkami grzybobójczymi, usuwanie posuszu oraz wykonanie pasa osłonowego poprzez nasadzenie alei grabowej.

Gmina na co dzień dba o porządek wokół „Bolka” i w miejscowym zabytkowym parku podworskim. Od lat współpracuje też z Waldemarem Miazgą, dendrologiem z Puław, który nadzoruje cięcia sanitarne, nasączanie zagrożonych fragmentów drzewa substancjami przeciwgrzybicznymi, czy też kontroluje wiązania, które zabezpieczają koronę drzewa.

Wspomóż leczenie

Klub Gaja szuka partnerów i apeluje o przekazywanie darowizn na jej konto 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120 z dopiskiem „Darowizna – leczymy drzewa”.