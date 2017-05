– To długi i skomplikowany proces – mówi Artur Dziewa, prezes spółki Galeria Chełmska. – Po dwóch falstartach odstąpiliśmy od tej inwestycji. Tę decyzję wymusiła na nas sytuacja rynkowa. Wierzę, że firma kupująca od nas działkę, na której miał stanąć nasz obiekt, ma więcej pieniędzy i doświadczenia w budowie dużych obiektów handlowych.

O tym, że transakcja w końcu zostanie sfinalizowana, może świadczyć chociażby to, że Urząd Miasta Chełm poinformował, że wydana Galerii Chełmskiej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji została przeniesiona na inny podmiot.

– Prawo stanowi, że można przenieść prawa i obowiązki określone w decyzji środowiskowej na podmiot, który o to wnosi za zgodą i wolą stron – mówi Irena Żółkiewski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM. – Strona ubiegająca się o to nie musi wykazywać się tytułem prawnym do nieruchomości, której ta decyzja dotyczy.

Decyzja środowiskowa stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Spółka Galeria Chełmska taką zgodę miała już w 2011 r.

– Kolejny właściciel ponad 5-hektarowej działki między Lubelską a Rejowiecką będzie musiał na nowo wystąpić o zezwolenie – mówi Jerzy Dobrowolski, p.o. dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM. – Przyjmując projekt inwestycji będzie musiał trzymać się planu zagospodarowania przestrzennego, który przeznacza tę działkę na obiekty handlowo-usługowe, w tym duże o powierzchni ponad 2 tys. mkw.

Przed planowanym terminem budowy handlowego kompleksu, czyli I kwartałem 2012 r., Galeria Chełmska już podpisywała umowy z przyszłymi najemcami. Praktycznie wynajęła blisko 75 proc. powierzchni sprzedaży. Strategicznymi operatorami miało być Tesco i Castorama. Wprowadzić tam miały się także miedzy innymi sklepy takich znanych marek jak New Yorker, RTV Euro AGD, H&M, Martes Sport, Apart, Rossmann, Orange oraz operator kinowy Cinema Lumiere.

Firma, która nabywa działkę należącą dotąd do Galerii Chełmskiej, jeszcze nie kontaktowała się z Jerzym Dobrowolskim. Jej nazwy nie zdradza także Artur Dziewa. Wiadomo jedynie, że to znaczący developer, który buduje w kraju duże galerie handlowe.