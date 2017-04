To było morderstwo, czyli nowe przygody komisarza Maciejewskiego w Chełmie

Rozmowa z Marcinem Wrońskim promującym swoją najnowszą powieść kryminalną „Czas Herkulesów”. Tym razem autor wysłał swojego bohatera, komisarza Maciejewskiego, do przedwojennego Chełma.

• Jaki jest Chełm w pana książce?

– Brzydki, brudny, niehigieniczny, bez kanalizacji. Taki jak Zamość w jednym z moich poprzednich kryminałów. Właśnie trwają przygotowania do rozbiórki stojącego w centrum miasta „Okrąglaka”, w którym mieściły się żydowskie jatki. Na obrzeżach trwa budowa nowego miasta, czyli kolejowego osiedla „Dyrekcja”. To największy plac budowy w ówczesnej Polsce. Skutkiem są tumany pyłu. Niemniej Chełm jest miastem charakternym i Zyga Maciejewski pasuje do jego klimatu.