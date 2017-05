Uczelnia podpisała umowę z przewoźnikiem. Wizz Air rekrutuje pilotów

Dla rektora Arkadiusza Tofila zacieśniona współpraca z Wizz Air to kolejny dowód uznania dla jakości lotniczego szkolenia w chełmskiej PWSZ. Dzięki temu porozumieniu studenci z Chełma będą mieli możliwość podjęcia pracy w największej niskokosztowej linii lotniczej w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Mają być do niej przygotowywani jeszcze zanim skończą studia.

– Porozumienie zakłada szkolenia oraz specjalne spotkania z wykwalifikowanymi pilotami Wizz Air oraz specjalistami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – tłumaczy rektor. – Sam proces rekrutacji do pracy będzie uproszczony. Rozmowy mają odbywać się na terenie uczelni, co jest dużym udogodnieniem dla studentów, którzy do tej pory musieli latać do siedziby przewoźnika w Budapeszcie. Najlepsi nasi absolwenci, którzy przejdą pozytywnie proces rekrutacji będą mogli podjąć pracę na terenie baz operacyjnych linii lotniczych Wizz Air zlokalizowanych w Polsce.

Podobne porozumienie jak z chełmskim PWSZ węgierskie linie podpisały także z Uniwersytetem Technologii i Ekonomii w Budapeszcie, węgierskim Uniwersytetem Nyiregyhaza, Wileńskim Uniwersytetem Technicznym i Estońską Akademią Lotniczą.

– Ten projekt pomoże nam rekrutować najlepszych z najlepszych, a studentom da szansę odkrywania świata WIZZ i poznania atrakcyjnych możliwości rozwoju zawodowego i programów szkoleniowych dedykowanych pilotom – powiedział Diederik Pen, wiceprezes i dyrektor ds. operacyjnych w Wizz Air.