Uczeń miał mieć indywidualne nauczanie, dyrektor szkoły go nie zorganizowała

O zawieszenie dyrektora wnioskował rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie lubelskim. Okres zawieszenia ma być nie dłuższy niż sześć miesięcy. W tym czasie zawieszonemu w obowiązkach dyrektorowi nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

– W przypadku dyrektor II LO nie jest to decyzja uznaniowa – mówi Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta Chełma. – Wynika ona z przepisów.

Kurczewicz wyjaśnia, że już 2 lutego chełmski magistrat otrzymał pismo od rzecznika dyscyplinarnego informujące o przekazaniu do Komisji Dyscyplinarnej I instancji wniosku o wszczęcie przeciwko dyrektor II LO w Chełmie postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie to zostało wdrożone w związku z zarzutem, że dyrektor jeszcze we wrześniu 2016 r., chociaż otrzymała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla ucznia, takich zajęć mu nie zorganizowała.

Od decyzji o zawieszeniu w obowiązkach służbowych dyrektora szkoły służy odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim. Po zawieszeniu Marty Klasury jej obowiązki będzie pełniła dotychczasowy zastępca Katarzyna Wróbel.

Ta sama Komisja Dyscyplinarna aktualnie rozpatruje także sprawę dwojga nauczycieli II LO. Niedawno podczas próby do studniówkowego poloneza mieli kierować pod adresem ucznia z innej szkoły o ciemniejszym kolorze skóry żarty, w których można dopatrywać się rasistowskich podtekstów. Matka chłopca złożyła w tej sprawie oficjalna skargę. Postępowanie w tej sprawie toczy się również w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie.

