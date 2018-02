Utrudnienia na DK 12. Kolejka tirów przed przejściem w Dorohusku

Spora kolejka ciężarówek oczekuje na drodze krajowej nr 12 – na odcinku od Chełma do przejścia granicznego w Dorohusku. Utrudnienia w ruchu są też w Anusinie, na trasie między Piaskami a Chełmem.

O utrudnieniach na przejściu granicznym Dorohusk – Jagodzin informuje Punkt Informacji Drogowej GDDKiA.

„Na odcinku drogi krajowej nr 12 od Chełma w kierunku granicy państwa oczekuje kolejka ok. 700 pojazdów ciężarowych. Służby graniczne przepuszczają ok. 17 pojazdów ciężarowych na godzinę, co jest spowodowane prowadzonymi po stronie ukraińskiej pracami budowlanymi.”.

Na drodze krajowej nr 12 są też utrudnienia w miejscowości Anusin – między Piaskami a Chełmem. Po godz. 8 samochód osobowy wjechał do rowu. Jedna osoba została ranna.

Zablokowany jest jeden pas ruchu. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.