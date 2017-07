Wandale w Rejowcu Fabrycznym. "Nie wiadomo do końca, co nimi kierowało"

– Zgłoszenie o aktach wandalizmu w Rejowcu Fabrycznym dyżurny chełmskiej komendy otrzymał przed weekendem – podaje podkom. Ewa Czyż, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. – Jak ustalili policjanci, nieznany sprawca bądź sprawcy powyginali kilka tabliczek z nazwami ulic, zniszczyli znak drogowy, skrzynkę telekomunikacyjną oraz słupki telefoniczne, a także wyrwali słupki blokujące wjazd do szkoły. Straty jakie spowodowali wandale oszacowano wstępnie na ponad 4 tysiące złotych.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali podejrzewanych o ten czyn mężczyzn. – Okazali się nimi dwaj mieszkańcy gminy Rejowiec Fabryczny w wieku 20 i 21 lat – dodaje podkom. Czyż. – Nie wiadomo do końca, co nimi kierowało, ale pewne jest to, że wkrótce odpowiedzą za zniszczenie mienia, gdyż takie właśnie usłyszeli zarzuty.

Mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.