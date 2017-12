Ważna ulica w Chełmie ma być wyremontowana. Będzie dofinansowanie

Jest już niemal pewne, że Chełm otrzyma 7 mln zł dofinansowania na remont kluczowej dla miejscowego ruchu drogowego ul. Kolejowej. Wartość całego zadania to ponad 11 mln zł

Pieniądze na remont mają pochodzić z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Jeszcze w połowie tego roku przygotowane przez urzędników drogowe projekty przeszły do dalszego etapu postępowania i razem z ponad 60. innymi zostały zakwalifikowane do złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego. Przed kilkoma dniami została ogłoszona lista rankingowa zawierająca już tylko 18 zadań. Chełmski wniosek złożony wspólnie z ukraińskim Łuckiem znalazł się na wysokim, czwartym miejscu. W praktyce oznacza to przyznanie dofinansowania.

– To dla nas rewelacyjna wiadomość tym bardziej, że przygotowanie wniosku aplikacyjnego było skomplikowane i wymagało naprawdę wiele pracy – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Teraz czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie, tak aby niezwłocznie ogłosić przetarg na wykonawcę. Z uwagi na duży zakres zadania chcemy, aby prace rozpoczęły się jak najwcześniej.

Chełmsko-łucki projekt obejmuje tylko część ul. Kolejowej o długości 1,1 km od al. Piłsudskiego do ul. Fabrycznej. Uwzględnia wymianę nawierzchni ulicy, chodników, oświetlenia, budowę ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, przebudowy i poszerzenia skrzyżowań, kanalizację deszczową, sieci teletechniczne oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

– W ramach tego naboru złożyliśmy dwa wnioski, jeden w partnerstwie z Łuckiem, a drugi z Kowlem – mówi Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM. – Oba dotyczyły ul. Kolejowej, ale różnych odcinków tej ulicy. Jednak od początku spodziewaliśmy się, że nie otrzymamy dofinansowania aż na obydwa, gdyż pula środków do podziału nie była zbyt duża.

Remont wschodniej części ul. Kolejowej ma się rozpocząć już w przyszłym roku. Jednocześnie gospodarze Chełma chcą uruchomić prace również w obrębie pozostałego odcinka, czyli od ul. Obłońskiej do al. Piłsudskiego. Zakres prac ma być porównywalny jak w pierwszym przypadku. Podjęcie ich będzie możliwe dzięki przesunięciu na ten cel pieniędzy pierwotnie przeznaczonych na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojsławickiej i al. 3 Maja.

– Znając decyzję o dofinansowaniu możemy przystąpić analizy zakresu modernizacji całej ulicy – dodaje prezydent Fisz. – To bardzo duże zadanie i raczej nie jest możliwe, aby w tym samym czasie prowadzić prace na całej jej długości. Powodowałoby to ogromne utrudnienia w ruchu, czy wręcz paraliż komunikacyjny miasta. Dlatego będziemy musieli to zadanie podzielić na etapy.