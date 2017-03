Wielkie straty Skarbu Państwa, 10 osób zatrzymanych po akcji CBŚP

Grupę rozpracowywano przez kilka miesięcy. W działaniach udział brało m.in. CBŚP z Chełma. Policjanci i pogranicznicy w tym samym czasie weszli na posesji w województwach dolnośląskim, łódzkim i mazowieckim. Zatrzymali 10 osób, w wieku od 20 do 47 lat. Przeszukali lokale i pojazdy należące do zatrzymanych.

Znaleziono ponad pół tony krajanki tytoniowej, prawie 2 tys. litrów spirytusu i prawie 3 tys. papierosów.

W lokalu należącym do jednego z zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli maszynę do foliowania opakowań z papierosami i komponenty do produkcji papierosów. Policjanci CBŚP podejrzewają, że członkowie grupy mogli podrabiać i sprzedawać papierosy jednego ze znanych producentów.

4 mężczyzn usłyszało zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz licznymi przestępstwami karno - skarbowymi. Pozostali usłyszeli zarzuty karno - skarbowe.

Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.