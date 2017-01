WOŚP w Chełmie: Bieg, kiełbaski i strzelnica

Przygrywką do niedzielnej imprezy była piątkowa i sobotnia licytacja w Radiu BON TON. Pod młotek trafiły między innymi prestiżowe numerowane złote serduszka, kursy prawa jazdy, czy orkiestrowe gadżety, w tym kubki z podpisem Jurka Owsiaka.

Kolejną przygrywką do niedzielnego wielkiego grania w sobotę był blok koncertów w kawiarni Decaffencja. Wystąpiły kapele Bimber Boys, Cuda Wianki, Good Band i Kataryna. Z kolei w niedzielę na deptaku przy ul. Lwowskiej również wzorem lat ubiegłych miał miejsce festyn pod sprawdzonym hasłem „Zdrowo i bezpiecznie”. Zaprezentowało się kilka firm z kręgu szeroko pojętego zdrowego trybu życia, a Chełmska Stacja Ratownictwa Medycznego uczyła udzielania pierwszej pomocy oraz pokazała wyposażenie karetki ratującej życie. Ponadto na przenośnych ogniskach każdy mógł sobie upiec kiełbaskę lub posilić się w zaimprowizowanym barku.

W samo południe wystartował bieg „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Zgłosilo się do niego ponad 200 zawodników. Była to jedna z dwóch takich imprez organizowanych we wschodniej Polsce. Trasa biegu wynosiła 5 km.

W tym roku do WOŚP przyłączyła się także otwarta w ubiegłym roku przy ul. Mickiewicza 41 nowoczesna strzelnica Falcon. Jej gospodarze zaplanowali tam Wielkoorkiestrowy Turniej Strzelecki, w którym udział mogły wziąć także osoby, które dotąd nie miały z bronią nic wspólnego. Oczywiście pod warunkiem, że co nieco wrzuciły do puszek. Kolejnym partnerem chełmskiego sztabu było także IV LO. W świątecznym koncercie wystąpią tam solistki Anna Sułkowska, Anna Kostkiewicz i Natalia Kramek oraz zespoły Koty, Yaroo i Formacja Nokaut. W programie przewidziano kolejne licytacje. Ponadto zawodnicy MKS Sambo Chełm prowadzili rejestrację potencjalnych dawców szpiku.