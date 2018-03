Zakochaj się w Chełmie. Miasto wystąpi na antenie TVP 2

Program prowadzi aktor Tomasz Bednarek.

– Zastaliśmy Chełm z jego górą zamkową i staromiejskim centrum w bajkowej zimowej scenerii – mówi Bednarek. – To najlepsze tło do fantastycznej opowieści o historii miasta i takich jego osobliwościach, jak unikalne podziemia kredowe, Bazylika p.w. Narodzenia NMP czy osiedle kolejowe Dyrekcja, drugiej po Gdyni pod względem skali inwestycji II RP.

Tomasz Bednarek przyznaje, że zanim przyjechał z ekipą do Chełma, to już słyszał o tutejszych podziemiach. Co innego jednak słyszeć, a co innego zobaczyć.

– Te podziemia to rzeczywiście ewenement na skalę światową – przyznaje. – Staramy się pokazać, że to nie były kopalnie, ale amatorskie wyrobiska, które funkcjonowały przez całe stulecia i wywarły wpływ na historię starej części miasta. Chełmianie mają czym się chwalić – dodaje.

Reżyserem chełmskiego odcinka programu jest Ewa Grycka.

– Praca w podziemiach nie należała do najłatwiejszych, ale była ciekawa – mówi pani Ewa. – Wszyscy po raz pierwszy znaleźliśmy się w takim środowisku. Wcześniej odwiedzaliśmy jedynie miejsca, w których wydobywa się sól. Chełmskie podziemia mają też świetną historię. Jeśli mogłabym coś doradzić, to więcej duchów, animacji i wszelkiego rodzaju aktywności w kredowej przestrzeni. Bardzo polubiliśmy waszego Ducha Bielucha.

W podziemiach filmowcy spędzili kilka godzin. Po wyjściu na zewnątrz wszyscy musieli porządnie otrzepać się z kredowego pyłu. Kolejnym planem filmowym było osiedle Dyrekcja.

– Od pewnego czasu ustalaliśmy z ekipą filmową szczegóły dotyczące realizacji odcinka o naszym mieście – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Chcieliśmy, aby nie zabrakło w nim naszych turystycznych skarbów. Najważniejsze, że program dotrze do widzów z całej Polski i uda się pokazać, że Chełm jest niezwykle pięknym miastem, które warto odwiedzić.

Telewizyjnej ekipie towarzyszą chełmscy historycy, turystyczni przewodnicy i archeolodzy. Jak na lokalnych patriotów przystało z zapałem opowiadali przed kamerą o najbardziej interesujących miejscach prezentując ich historię i związane z nimi ciekawostki.

Z Chełma Tomasz Bednarek i pozostali realizatorzy programu przenieśli się do Zamościa, który będzie kolejnym bohaterem cyklu „Zakochaj się w Polsce”.