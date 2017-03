Zaskakująco niskie oferty na remont odcinka DK12

Trzy firmy stanęły do przetargu na remont miejskiego odcinka krajowej drogi nr 12 w Chełmie. Problem w tym, że dwie z nich złożyły zaskakująco niskie oferty

Przetarg został ogłoszony po tym, jak pod koniec ubiegłego roku Chełm wraz z Krakowem, Koszalinem i Częstochową stał się beneficjentem konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jego ideą jest zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w Transeuropejskiej Sieci Drogowej (TEN – T). Na remont swojego odcinka „dwunastki” otrzymał najwięcej, bo 170 mln zł.

Do udziału w ograniczonym przetargu miasto zaprosiło siedem firm. Na placu boju pozostał Strabag, Budimex oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

– Na modernizację „dwunastki” mamy 200 mln zł, z czego 170 mln przeznaczonych jest na prace budowlane i projektowe, a pozostałe 30 mln na nieprzewidziane wydatki, wykup gruntów oraz wynagrodzenie dla inżyniera projektu, czyli biura projektowego, które będzie sprawowało nadzór zewnętrzny nad całą inwestycją – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor zarządu Dróg Miejskich. – Tymczasem oferta Strabagu to zaledwie ponad 98 mln, Budimexu 118 mln, a firmy z Mińska Mazowieckiego 131 mln zł. Tak rażąco niskie ceny wymagały z naszej strony analiz i szczegółowych zapytań, na jakiej podstawie i w oparciu o co zostały one właśnie tak skalkulowane.

Tego rodzaju procedury obowiązują w sytuacjach, kiedy oferta jest tańsza od kalkulowanej przez inwestora o więcej niż 30 proc. Dlatego pod tym względem nie było problemu z firmą z Mińska Mazowieckiego. Z kolei Budimex zdążył złożyć już wyjaśnienia, a lada dzień Tomasik spodziewa się otrzymać także odpowiedzi na pytania, jakie zostały skierowane do Strabagu.

– Na obecnym etapie trudno mi jeszcze wyrokować, kiedy ostatecznie wyłonimy wykonawcę i podpiszemy z nim wiążącą umowę – dodaje Tomasik. – Mam nadzieję, że dojdzie do tego już wiosną. Wszystkie trzy firmy deklarują, że z powierzonym im przez miasto zadaniem uporają się ciągu 38 miesięcy.

Chełmska „dwunastka” ma być zmodernizowana w trybie zaplanuj i wybuduj. Same prace projektowe mają zająć do półtora roku. Obejmą kompleksową przebudowę ulic Rejowieckiej, Al. Przyjaźni, Rampy Brzeskiej i Wschodniej. Program inwestycji uwzględnia również budowę nowego wiaduktu, ulic i skrzyżowań oraz ponad 8 km ścieżek rowerowych.