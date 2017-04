Zdawał egzamin na prawo jazdy 84 razy. Nadal próbuje. "Po 5 latach darzymy się wzajemną sympatią"

Kursant z gminy Wola Uhruska kilka dni temu oblał teoretyczny egzamin na prawo jazdy. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że przydarzyło mu się to już po raz 84.

Pechowy kursant próbuje szczęścia już od pięciu lat. Konsekwentnie wszystkie kolejne próby zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii B podejmował w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie.

– Najwyraźniej mimo tylu porażek ten mężczyzna wciąż darzy nas zaufaniem – mówi Marek Sapiecha, kierownik Działu Egzaminowania w chełmskim WORD. – W 2013 roku stawał do egzaminu teoretycznego 24 razy, w następnym roku takich prób było 31, w 2015 – 17, a w kolejnym siedem. W tym roku pochylał się u nas nad egzaminacyjnym testem już sześć razy i za szóstym znowu zabrakło mu 68 wymaganych punktów.

Kursant zapewnia egzaminatorów, że się nie podda i nie bacząc na koszty będzie zdawał egzamin do upragnionego skutku. Tymczasem te koszty w jego przypadku są już niebagatelne. Egzamin teoretyczny kosztuje 30 zł, a zatem uparty kursant zdążył już wydać blisko 2,5 tys. zł. A przecież, kiedy wreszcie mu się powiedzie, będzie musiał zdać jeszcze praktyczny egzamin za kierownicą.

– Nasz kursant do kolejnych egzaminów przystępuje z uśmiechem – dodaje Sapieha. – Nigdy nie usłyszeliśmy od niego złego słowa. Nigdy też się na nas nie skarżył. Po pięciu latach darzymy się już wzajemną sympatią. Po kolejnych nieudanych próbach w ramach nieoficjalnych lekcji staramy się tłumaczyć mu, którą odpowiedź w teście powinien zaznaczyć i dlaczego.

W lubelskim i zamojskim WORD usłyszeliśmy, że nie pamiętają takich rekordzistów, choć byli tacy, którzy siadali do testów po kilkanaście razy.

Z 16-letniego doświadczenia Sapiehy wynika, że kursanci, którzy wielokrotnie przystępowali do egzaminu teoretycznego, sprawdzian praktyczny zdają często wręcz brawurowo. Z utrwaloną wiedzą teoretyczną radzą sobie na drogach. Nie jest to regułą, gdyż może być i tak, że ktoś po prostu nie ma predyspozycji do bezpiecznego kierowania pojazdem. Tymczasem kursant z gminy Wola Uhruska zapewnia swoich instruktorów i egzaminatorów, że w przeciwieństwie do egzaminu teoretycznego, praktycznego się nie boi.

W pierwszym kwartale tego roku w chełmskim WORD zdawalność egzaminu teoretycznego osiągnęła wskaźnik na poziomie 49,65 proc. Dla porównania – w WORD w Lublinie 56,72 porc. (kat. B).

Dane o krajowych rekordzistach podała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie za 2014 rok. „Najwytrwalsi” zdawali egzamin teoretyczny na prawo jazdy ponad 80 razy (WORD Częstochowa – 82 podejścia, WORD Katowice – 81. W obu przypadkach bezskuteczne). I nie były to odosobnione zdarzenia: łącznie 15 osób zdawało egzamin teoretyczny 60 lub więcej razy.

NIK ocenił, że budującym przykładem wytrwałości mogą być przypadki z Jastrzębia Zdroju: teoria zdana za 70. razem, i z Kielc: praktyczny za 64 razem.

Egzamin teoretyczny

• Egzamin teoretyczny trwa 25 minut. Obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

• Całkowita suma punktów, możliwych do zdobycia w części teoretycznej egzaminu, wynosi 74 punkty. Osoba egzaminowana, uzyskuje pozytywny wynik, jeśli uzyska co najmniej 68 punktów.

• Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego. Podstawą do uzyskania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.