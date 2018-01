Ponad trzy promile alkoholu w organizmie miał kierowca audi, który w miejscowości Kanie (pow. chełmski) zjechał do rowu. Mężczyzna trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem.

47-latek panowanie nad autem i zjechał do rowu. Trafił do szpitala, ale szybko został wypisany do domu.

Okazało się, że był kompletnie pijany - miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. 47-latek odpowie za to przed sądem.