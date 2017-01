Zmarł poeta Marian Janusz Kawałko. Miał 69 lat

Pogrzeb poety odbędzie się w piątek 20 stycznia o godz. 14 w kościele p.w. Św. Jozafata Biskupa i Męczennika w Rejowcu Osada, ul. Kościuszki 68. Po ceremonii pogrzebowej ciało zostanie złożone na cmentarzu parafialnym o Rejowcu Osada.

Był wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół nr 5 oraz dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Lublinie. W latach 1994-1998 – pracował na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

W 2009 roku w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie obronił pracę doktorską. „Dzieje Rejowca ii dóbr rejowieckich w latach 1531-1867”. Fascynował się twórczością Mikołaja Reja. W latach 2010-2013 kierował Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Berlinie, gdzie zorganizował obchody 40-lecia tej placówki oświatowej. Ostatnio pracował w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim.

Dr Marian Janusz Kawałko urodził się we wsi Rybie koło Rejowca. Był absolwentem SGGW w Warszawie i UMCS w Lublinie. Był jednym z największych znawców ziół w Polsce, jego monografia “Historie ziołowe” to książka kultowa. Autor pisze o historycznym, kulturowym i symbolicznym aspekcie ziół, analizuje ich działanie zdrowotne, pokazuje rolę ziół w światowej gastronomii. W biografii Mariana Janusza Kawałko znajdziemy kilkadziesiąt publikacji poświęconych roli ziół w diecie człowieka.

Ale Kawałko to przede wszystkim poeta, autor piosenek do muzyki Marka Andrzejewskiego z Lubelskiej Federacji Bardów czy Piotra “Kuby” Kubowicza z Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Opublikował następujące tomy wierszy: „Matnia” (Wyd. Lub. 1974), „Moje wesołe miasteczko” (Czytelnik 1977 – nagroda literacka im. J. Czechowicza), „Korzec” (Wyd. Lub. 1986), „Ptak, pokrzyk i miłość” (Wyd. IBiS w Warszawie, 1994) – nagroda literacka „Głosu Nauczycielskiego”, „Zmienna ogniskowa” (Kraków 2002 – nagroda literacka im. A. Kamieńskiej, tomik dobrze oceniony przez Czesława Miłosza), „Osuwisko”. „Wiersze dawne i nowe” (wydanie jubileuszowe – Polihymia 2014), „Biały Kruk” – nagroda literacka im A. Kamieńskiej (Veda – 2015). Jest także autorem monodramu Ostatnia godzina” opartego na „Spowiedzi”, dziennikach i listach Lwa Tołstoja z tekstami własnych songów do muzyki Piotra „Kuby” Kubowicza z Piwnicy pod Baranami (sztuka grana była w Teatrze KTO w Krakowie w latach 2009-2010).

W jednym z erotyków napisał: zanurzyłem się w Tobie/ jak ogień w żywicy/ jak pióro we krwi albo/ piołun w winie/ rozsypałem się w Tobie/ i nikt nie policzy/ ile soli się stopi nim/ gorączka minie. Na wieczorach poetyckich powtarzał, że w życiu najważniejsza jest miłość.

Jest uważany za autora najlepszych przekładów mistycznej poezji Rainera Marii Rilkego. Oto "Wartownik" Rilkego (śpiewa go Piotr Kuba Kubowicz z Piwnicy pod Baranami) w tłumaczeniu Mariana Kawałko.

"Jak wartownik, co winnicy strzeże,

z szatry czyniąc własny dom,

ja z Twych dłoni – Panie – czynię leże.

W Twej pomroce skrywam ciemność swą.

W Twych winnicach, w Twym rajskim ogrodzie,

gdzie prócz wiosny nie ma innych pór,

mój figowiec zawsze owoc rodzi

w ziemi wyschnięte na wiór.

Wonie Twe zieleń sieje wokół

i nie pytasz, czy czuwając – śnię.

Wielkość Twoja, pulsująca w sokach,

płonnie się unosi obok mnie".