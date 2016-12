Mistrzostwa Miasta Lublin w grze FIFA 17 dla szkół podstawowych

Tylko do 12 grudnia szkoły mogą zgłaszać uczniów do Mistrzostw Miasta Lublin w grze FIFA 17. W turnieju udział może wziąć 32 uczniów ze szkół podstawowych.

– FIFA łączy się z kibicowaniem, zdrową rywalizacją. W grze występują znani piłkarze, co także szlifuje odpowiednie wzorce u dzieci – mówi Kamil Stefaniak, nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. To właśnie ta placówka organizuje nietypowe zawody, w których uczniowie nie będą kopali piłki, a sterowali piłkarzami za pośrednictwem padów podłączonych do konsoli Xbox. W sumie w zawodach udział mogą wziąć 32 osoby, turniej przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6.

– Zawodników będą typowali nauczyciele poszczególnych szkół. Jedna szkoła może wystawić 3 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń – wyjaśnia Kamil Stefaniak.

Zawody odbędą się 19 grudnia na sali gimnastycznej szkoły, zawodników można zgłaszać jeszcze tylko do poniedziałku.

– Mamy bardzo dobre zaplecze multimedialne, podczas turnieju dostępny będzie poczęstunek. Oprócz pucharu jako nagrody głównej będą także medale, każdy z uczestników dostanie też dyplom – mówi Przemysław Chudzik, nauczyciel i koordynator zawodów.

Organizatorzy zapewniają, że zainteresowanie jest duże i jeśli pomysł na zawody w grze na konsole się sprawdzi, w przyszłości w podobny turniej włączone zostaną gimnazja.

– Specjalnie zorganizowaliśmy to w okresie przedświątecznym. Z jednej strony jest zima, więc nie słychać krytyki, że zamiast aktywności na świeżym powietrzu organizujemy zawody w grze na konsoli, z drugiej zaś to także rodzaj prezentu dla dzieci – mówi Kamil Stefaniak.