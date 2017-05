10. edycja Festiwalu Wielokulturowy Lublin

W ramach tegorocznej edycji festiwalu zorganizowane zostaną m.in. warsztaty umiejętności, zajęcia edukacyjno-integracyjne, spotkania i projekcje filmowe. Nieodłącznym elementem programu są wystawy grafik i fotografii oraz Drzwi Otwarte instytucji związanych z poszczególnymi kulturami (Dom Sióstr Białych, cerkiew greckokatolicka, Centrum Kultury Islamu Pracowni, Pracownia Integracji i katedra prawosławna Przemienienia Pańskiego). Po raz kolejny w trasę wyruszy Autobus Wielokulturowy.



Autobus Wielokulturowy to propozycja dla osób, które chcą poznać wielokulturowe oblicze Lublina „w pigułce”. Na trasie specjalnego autobusu znajdą się się miejsca związane z codziennym życiem mniejszości.



Pośród wystaw prezentowanych w ramach festiwalu, znajdą się: wystawa posterowa odzwierciedlająca życie i działalność św. Klemensa na Bałkanach oraz świadectwa jego kultu od średniowiecza do dzisiaj; wystawa fotografii Izy Wołoszyńskiej obrazującej Trakt Pamirski; wystawa grafiki wydawniczej Żmicierza Szyły "Bajka i rzeczywistość"; wystawa fotograficzna "OrthPhoto"; wystawa Wielokulturowy Lublin zawierająca fragmenty wystawy autorstwa Krzysztofa Wasilczyka, która została przygotowana na otwarcie pierwszego festiwalu oraz zdjęcia wykonane przez dekadę trwania projektu przez fotografów festiwalowych –Joannę Kolstrung, Anitę Kosiak, Aleksandrę Skorżyńską, Dawida Jurka, Macieja Rukasza, Michała Skorżyńskiego i Lesława Skwarskiego.



Muzycznymi gośćmi 10. edycji festiwalu będą m.in. białoruski bard Wiktor Szałkiewicz, łączący w swojej twórczości lirykę i publicystykę oraz sarkazm, ironię i żal po niespełnionych marzeniach; zespół Bubliczki - 7-osobowa grupa hulaszczo – muzyczna z kaszubskim rytmem i zachodniopomorskim zadęciem oraz Yaran, grupa muzyków tworząca klimat Orientu dzięki oryginalnym instrumentom jak: ney, santur, lira korbowa. Perski muzyk dodaje całości niepowtarzalnego charakteru poprzez niezwykły, melizmatyczny śpiew.



Festiwal rozpocznie się w piątek, 26 maja o godz. 17.30, otwarciem wystaw w Centrum Kultury, gdzie odbędzie się także większość koncertów i projekcji filmowych. Drzwi Otwarte będą miały miejsce w sobotę i niedzielę w godzinach 12-16. Autobus Wielokulturowy wyruszy w sobotę o godz. 10 i w niedzielę o godz. 10.30 spod parafii Ewangelicko-Augsburskiej.



Wstęp na wydarzenia jest wolny. Na część atrakcji obowiązują zapisy.



Program:



Piątek, 26 maja:



- godz. 17.30: otwarcie wystaw

- godz. 18: kino bałkańskie "Żadnych schodów" (Sala Kinowa CK)

- godz. 18.15: prezentacja "Szabat w erze nowych technologii" (Synagoga Chewra Nosim)

- godz. 19: konecert Wiktor Szałkiewicz (Wirydarz CK)

- godz. 20: kolacja szabatowa (Synagoga Chewra Nosim)

- godz. 20.30: koncert Dżango Bango (Wirydarz CK)



Sobota, 27 maja:



- godz. 12-16: Drzwi Otwarte

- godz. 10: Autobus Wielokulturowy (początek trasy - parafia Ewangelicko-Augusburska, zapisy w kasie Centrum Kultury)

- godz. 10: prezentacja, zwiedzanie "Dziedzictwo ewangelików lubelskich" (Kościół Ewangelicko-Augsburski)

- godz. 13: prezentacja "Dizałalność Dalaj Lamów" (Sala Prób nr 3 CK)

- godz. 16.30: prezentacja globtroterska "Trakt Pamirski" (Sala Kinowa CK)

- godz. 18: kino buddyjskie "Dla dobra wszystkich istot" (Sala Kinowa CK)

- godz. 18: koncert The Snopkers Ensemble (Koćiół Ewangelicko-Augsburski)

- godz. 19: koncert Lemko Blueagrass Band (Wirydarz CK)

- godz. 20: Jubileusz 10-lecia festiwalu (Wirydarz CK)

- godz. 20.30: koncert Bubliczki (Wirydarz CK)



Niedziela, 28 maja:



- godz. 12-16: Drzwi Otwarte (Centrum Islamu, Dom Sióstr Białych, cerkiew greckokatolicka, Pracownia Integracji)

- godz. 10: spacer szlakiem żydowskim (początek trasy przy Starym Kirkucie)

- godz. 10.30: Autobus Wielokulturowy (początek trasy - parafia Ewangelicko-Augusburska, zapisy w kasie Centrum Kultury)

- godz. 12: warsztaty piosenki żydowskiej (prowadzenie: Henryk Rajfer, Synagoga Cherwa Nosim)

- godz. 12: warsztaty medytacji buddyjskiej (prowadzenie: Jacek Miśniakiewicz, Sala Prób nr 3 Centrum Kultury)

- godz. 13: warsztaty kuchni żydowskiej (prowadzenie: Beata Mintzberg, Jeszywas Chachmej Lublin)

- godz. 14.30: warsztaty wycinanki żydowskiej (prowadzenie: Joanna Matyjasek, Jeszywas Chachmej Lublin)

- godz. 16.30: warsztaty piosenki romskiej (prowadzenie: Jacek Miśniakiewicz, Sala Prób nr 3 CK)

- godz. 17: koncert Odrodzenie - muzyka mołdawska (Wirydarz CK)

- godz. 17.30: warsztaty piosenki bułgarskiej (prowadzenie: Dimka Savova, Sala Czarna CK)

- godz. 18: koncert Perfectum - śpiewy starocerkiewne (Sala Czarna CK)

- godz. 19.20: kino "Za jakie grzechy, dobry Boże" (Sala Czarna CK)

- godz. 20.30: koncert Yaran - muzyka orientalna (Wirydarz CK)