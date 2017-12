10. edycja Jazz Bez w Lublinie

Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu w Lublinie będzie australijskie trio jazzowe The Necks. To formacja założona w 1987 roku przez Chrisa Abrahamsa, Tonego Bucka oraz Lloyda Swantona. Artyści zaprezentują się w Lublinie w czwartek, 7 grudnia o godz. 19 w Studiu Koncertowym Radia Lublin (ul. Obrońców Pokoju 2).



- The Necks przekraczają granice stylistyczne – łączą muzykę improwizowaną z jazzem, post-rockiem, ambientem, minimalizmem, elektroniką. Ich improwizacje powoli rozwijają się i zaczarowują hipnotycznym groovem. Przy pozornej prostocie, rzucają nowy, coraz silniejszy urok na słuchacza. I trudno powiedzieć, co to właściwie za muzyka - twierdzą organizatorzy koncertu.



W piątek, 8 grudnia, na scenie Radia Lublin wystąpią Joseph Wieniawski Sextet oraz Mark Tokar Group.



Poszczególne festiwalowe koncerty odbywać się będą w Studiu Koncertowym Radia Lublin. Bilety (The Necks - 30/40 zł; koncerty piątkowe - 20 zł) dostępne na portalu tiketto.pl i w kasie Centrum Kultury.



Jazz Bez to festiwal, którego celem jest dialog poprzez muzykę i wymianę artystyczną. Pomysłodawcy chcą łączyć artystów po obu stronach granicy Shengen. Przez lata inspiruje kolejne miasta i artystów do włączenia się w ideę festiwalu.

Program:



Czwaretek, 7 grudnia:

- godz. 19 - The Necks



Piątek, 8 grudnia:

- godz. 19 - Joseph Wieniawski Sextet

- godz. 20.30 - Mark Tokar Group