10. edycja Złotych Mrówkojadów

Złote Mrówkojady to lubelski festiwal filmowy, po raz pierwszy zorganizowany w 2007 roku. Impreza początkowo miała charakter lokalny i skierowana była do lubelskich miłośników nietypowego kina. Przez te 10 lat festiwal przechodził nieustanną ewolucję. Obecnie jest to duży, Międzynarodowy Festiwal Filmowy, skupiający autorów i fanów kina z całego świata, posiadający szereg sekcji konkursowych, w ramach których swoje dzieła prezentują artyści polscy i zagraniczni. W tym roku do festiwalu zgłoszono 2260 filmów ze 109 krajów świata.

Jury festiwalu tworzą: Joanna Gładysz, Kinga Panasiuk, Joanna Stryjek, Daniel Bereziński i Krystian Drozd.

Podczas festiwalu na kinomaniaków czekają również: warsztaty, wykłady, filmy dla dzieci, Kinojady (maraton robienia filmów) i koncerty. - Najbardziej charakterystyczną cechą imprezy jest przyjazna, rodzinna atmosfera, która niweluje dystans między widzami, autorami, filmowymi autorytetami - zachęcają organizatorzy. Impreza będzie się odbywać w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12)

W konkursie głównym - Mistrzowie Pełnego Metrażu, zaprezentowane zostaną następujące filmy:

1. Farewell Analog, reż. Hiwa Aminnejad (Iran)

2. Performer, reż. Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda (Polska)

3. Pako, reż. Walid Taher (Irak)

4. The Little Gypsy Witch, reż. Tomislav Zaja (Chorwacja)

5. The Girl's House, reż. Shahram Shah Hosseini (Iran)

6. Under Heaven, reż. Dalmira Tilepbergen (Kirgistan)

7. Baby Bump, reż. Kuba Czekaj (Polska)

8. Temptation, reż. Alexander Tyutryumov (Rosja)

9. Meyouhimher, reż. Kaj Driessen (Holandia)

10. Road Duster, reż. Erik de Bruyn (Holandia)

11. Stubborn Boy, reż. Moritz Krämer (Niemcy)

12. Buschow, reż. Rosa Friedrich (Niemcy)

Listę pozostałych kategorii oraz filmów znajdziecie na stronie Złotych Mrówkojadów TUTAJ.