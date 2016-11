19. Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku

Tematem tegorocznej edycji festiwalu są "Spotkania Cygańskie". Podczas sobotniego przeglądu piosenki zaprezentuje się kilkanaście zespołów, które zaprezentują repertuar nawiązujący do tematu przewodniego. Wystąpią zespoły i soliści z 15 ośrodków z Polski oraz Ukrainy i Białorusi. Zespoły i soliści zaprezentują repertuar nawiązujący do świata cygańskiego, w tym piosenki śpiewane w oryginalnym cygańskim języku. Wystąpią zarówno zespoły młodzieżowe, jak i seniorzy. Przegląd rozpocznie się o godz. 10.



W piątek będą miały miejsce warsztaty muzyczne dla uczestników i instruktorów, m.in. warsztaty bębniarskie, ruchowo-muzyczne, muzykoterapii i śpiewogrania.



Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku to coroczny międzynarodowy przegląd piosenki osób niepełnosprawnych. Motywem przewodnim poprzedniej, 18 edycji, była "Afryka".



PROGRAM:



DZIEŃ I (02.12.2016 - piątek) - DZIEŃ WARSZTATOWY

Godz. 14.00-18.30, Centrum Arteterapii (ul. Nowy Świat 34)

Cykl 4 warsztatów dla uczestników i instruktorów.

Warsztaty poprowadzą dr Krzysztof Stachyra, Sylwia Lasok, Karolina Czajka, Aneta Stanowska, Michał Stanowski





DZIEŃ II (03.12.2016 - sobota) - PRZEGLĄD PIOSENKI

godz. 10.00-14.00, Dom Kultury LSM (ul. Wallenroda 4a)