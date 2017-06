21. Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin-Czuby 2017. Program koncertów

XXI Festiwal Lublin-Czuby rozpocznie się w środę, 28 czerwca. Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej z programem pt. "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie – Jan Paweł II do młodzieży.

Zespół powstał w 1948 jako jeden z pierwszych w kraju po II wojnie. Formacja stanowi fenomen w krajowej i międzynarodowej skali. Jest uniwersytetem ludowych tańców i pieśni, a przy tym - zważywszy na to, że przewinęło się przezeń blisko 30 tys. członków, na trwałe zarażonych folklorem - niezwykłym zjawiskiem socjologicznym. Obecnie w zajęciach Zespołu uczestniczy około 600 osób skupionych w 19 grupach uszeregowanych wiekowo od 5 do 25 lat.

- Zespół od lat jest doskonałym ambasadorem kultury Lublina i regionu lubelskiego na całym świecie. Występował na wielu kontynentach i wszędzie zachwycał profesjonalizmem i zarażał optymizmem. Na ten sukces złożyło się wiele pokoleń lubelskich twórców z Wandą Kaniorową – założycielką zespołu i Ignacym Wachowiakiem jej następcą na czele - twierdzi Robert Grudzień, dyrektor Festiwalu.

Następny koncert pozostanie w tematyce papieskiej, ponieważ przypomni artystę i społecznika, który wskazał przyszłemu papieżowi, drogę odejścia od sztuki do stanu duchownego "Być dobrym jak chleb" to spektakl słowno–muzyczny w 100. rocznicę śmierci Brata Alberta - Adama Chmielowskiego. Wystąpią Jerzy Trela, Wojciech Trela, Ewa Warta-Śmietana oraz Robert Grudzień.

W ramach festiwalu zorganizowane zostaną również takie koncerty, jak "Chopin na strunach", kocert jubileuszowy instrumentalisty prf. Georgija Agratiny z Kijowa, "Miniatury klasyczne", czy wykonanie "Mszy D-dur" Antonina Dworzaka.

Finał festiwalu zaplanowano na 16 października. Najsłynniejszy dramat Karola Wojtyły pokażą krakowscy aktorzy młodego pokolenia. W spektaklu wystąpią krakowscy aktorzy, muzykę do spektaklu opracował Robert Grudzień, a Jacek Brzeziński dokonał adaptacji dramatu.

Poszczególne festiwalowe koncerty będą się odbywały w środy o godz. 19 w kościele Św. Rodziny na Czubach. Wstęp na wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny.