Armenia w Lublinie. Europejski Festiwal Smaku rozpoczęty

– Ormianie i Polacy to bracia – mówił Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku podczas wczorajszego wernisażu wystawy Gagika Parsamiana „Wodospad kwiatów”.

Było to równocześnie uroczyste otwarcie 8. edycji festiwalu poświęconego właśnie Armenii.

Z tej okazji do Lublina przyjechał ambasador tego kraju w Polsce Edgar Ghazaryan. Sam autor obrazów również podkreślał, że chciałby aby wystawa przyczyniła się do polepszania stosunków ormiańsko-polskich.

W poniedziałek na Europejskim Festiwalu Smaku otwarcie kolejnej wystawy ormiańskiego artysty. O godz. 18 w Hotelu Wieniawski wernisaż prac Gieorgija Asłanjana „Niepodległość Armenii i Artsakha”, połączona z projekcją filmu pt. „Syzyf”. Oprócz tego m.in. bezpłatne warsztaty zielarskie z Edytą Szast (w poniedziałek o godz. 18 dla pań, we wtorek o tej samej porze dla panów, zapisy na www.europejskifestiwalsmaku.pl).

A już w środę najważniejsze wydarzenie muzyczne tegorocznej edycji festiwalu. O godz. 19 w Centrum Spotkania Kultur wystąpi orkiestra Tel Aviv Soloists Ensemble pod dyrekcją Baraka Tala. Jako solistka wystąpi Danielle Acta. Bilety w cenie od 60 zł.

Tego samego dnia otwarcie Jarmarku Inspiracji. Stragany z żywnością i innymi produktami pojawią się tradycyjnie na Starym Mieście.