Board Mania powraca do Centrum Kultury (program)

Festiwal Gier Planszowych i Karcianych Board Mania po raz pierwszy został zorganizowany w wakacje 2015 roku. Impreza cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy postanowili powtórzyć wydarzenie w ferie zimowe. Obecnie Board Mania to już tracycja w Centrum Kultury - przed nami czwarta już edycja imprezy, podczas której Centrum Kultury odwiedzają setki miłośników analogowej rozrywki.



W tym roku festiwal rozgrywał się będzie na dwóch poziomach budynku CK. W podziemiach będzie można korzystać z wypożyczalni, zaopatrzonej przez współpracujące wydawnictwa w kilkaset gier - zarówno najnowszych, jak i klasycznych. Z kolei na poziomie "0" w Sali Oratorium będzie zorganizowane miejsce dla młodszych graczy i rodzin.



Tradycyjnie na co dzień będzie można po prostu odwiedzić Centrum Kultury i przetestować dowolnie wybraną grę (wypożyczalnia czynna będzie od 12 do 20). To zabawa dla każdego bez względu na zainteresowania, wiek czy doświadczenie. Nie zabraknie osób, które wytłumaczą zasady rozgrywki.



Z kolei w weekendy odbywać się będą wydarzenia tematyczne oraz turnieje i konkursy. Podczas weekendu inauguracyjnego (14-15 stycznia) odbędzie się duży turniej "Magic the Gathering". Tematem weekendu będzie projektowanie nowowczesnych gier planszowych. Centrum Kultury odwiedzą znani polscy projektanci - Wiola Kijowska, Marcin Ropka i Adam Kwapiński, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc prelekcje i warsztaty projektowe.



Wśród wydawców, którzy zaprezentują swoje produkty podczas Festwiwalu, są m.in.: Baldar, Black Monk, Board & Dice, Cube – Factory of ideas , Egmont Polska, Galakta, Games Factory Publishing, Granna, Lacerta, Portal, Phalanx, Rebel.



PROGRAM:



Sobota 14.01.2016 - Niedziela 15.01.2016

Godz.: 12:00-20:00



Inauguracja festiwalu. Spotkania z projektantami i wydawcami gier planszowych. Prezentacja najnowszych tytułów i prototypów, a także znanych i lubianych gier najlepszych polskich wydawnictw. Wspólna nauka, gra, mini-turnieje i konkursy z nagrodami.



Poniedziałek 16.01.2017 – Piątek 20.01.2017

Poniedziałek 23.01.2017 – Piątek 27.01.2017

Godz.: 12:00-20:00 Piwnice CK / Poziom "-1"

Godz. 10:00-18:00 Oratorium CK / Poziom "0" BOARD MANIA KIDS



Cieszący się ogromną popularnością Games Room będzie działał w ciągu tygodnia, przez cały czas trwania festiwalu. Podczas tej edycji będzie można korzystać z ogromnej biblioteki kilkuset znakomitych gier aż w dwóch miejscach. W sali Oratorium na poziomie "0" będzie mieścić się strefa "Board Mania Kids", którą zaopiekuje się Fundacja TRACH. W podziemiach będzie natomiast można zagrać w bardziej wymagające tytuły, przetestować nowości, czy też wziąć udział w turniejach.



Piątek 20.01.2017 – Niedziela 22.01.2017

Godz.: 20:00-20:00



Analogowe Granie – 48 godzin z planszówkami. To już XXV edycja Analogowego Grania. Z okazji jubileuszu Centrum Kultury zaprasza na maraton planszówkowy, który będzie trwał nieprzerwanie przez cały weekend.



Sobota 28.01.2017 i Niedziela 29.01.2017

Godz.: 12:00-20:00



Weekend Turniejowy. Szczegóły na temat poszczególnych gier turniejowych, zasad uczestnictwa i inne informacje będą dostępne na facebookowym fanpage'u Board Mani, stronach wydawców oraz dedykowanych stronach wydarzeń.