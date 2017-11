body i Gaga. Zaczęły się  21 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Tegoroczna 21. edycja lubelskiego święta tancerzy to przede wszystkim odmieniana przez wszystkie przypadki nazwa Batsheva Dance Company i nazwisko choreografa Ohada Naharina. Nic dziwnego, że spotkania rozpoczęły się w niedzielę projekcją filmu „Mr. Gaga” o gościach z Izraela. Jednak pierwszy wieczór należał do Wojciech Kapronia z Lubelskiego Teatru Tańca i Dariusza Kocińskiego. Premiera „body” otworzyła właściwy, spektaklowy program 21 MSTT.

– Wyobraź sobie przestrzeń, która angażuje twórcę, zobowiązuje do współuczestnictwa oraz dialogu. Wyobraź sobie ciało, które staje się punktem wyjścia oraz dopełnieniem, energią oraz synergią obowiązującą w przestrzeni, językiem świata. Ruch – dźwięk – obraz – struktura, tworzą jednorodną „przestrzeń” w przestrzeni. Zapraszamy do bezkompromisowego miejsca światła, obrazu oraz dźwięku, w którym nie można tylko być – trzeba się nim stać – napisali twórcy spektaklu zapraszając na „body”.

Koncepcja i realizacja: Wojciech Kaproń i Dariusz Kociński. Tancerz i choreograf pracował z twórcą muzyki elektronicznej i elektroakustycznej, zajmującym się sztuką performance, instalacjami dźwiękowymi i wideoartem. Jak dało się usłyszeć w kuluarach efekt podzielił widzów przynajmniej na kilka grup.

Dlatego jedynie co pozostaje to rada: sprawdźcie sami przy najbliższej okazji, bo „body” pewnie będzie można jeszcze w Lublinie zobaczyć. By nie pozbawiać przyszłych widzów elementu zaskoczenia i emocji odbioru tylko informacja – publiczność wyszła z premiery trochę zdezorientowana. Twórcy postawili na zburzenie granicy między sceną a widownią i robią to w sposób totalny.

21. MSTT - poniedziałek

W poniedziałkowym programie 21 MSTT o godz. 18 w CK "Personal Spring". Olga Kebas wraz ze swoimi tancerkami i zespołem Freenology zapraszają Lublinian na historię o Żmigrodzie. O godz. 19.30 w CK najpierw „SOLO No2” Inna Aslamova – Białoruś a później „Learning on” Daniil Belkin – Ukraina. Na koniec poniedziałku, o godz. 20.30 w CK „Lavash” MIHR Theatre and Gabrielle Neuhaus Physical Theatre - Armenia / Izrael.

Bilety: spektakle w salach Centrum Kultury w Lublinie i Galerii Labirynt: 15 zł ulgowy / 25 zł normalny / 10 zł grupowy (min. 10 osób). OFERTA SPECJALNA: 21 biletów w promocyjnej cenie 10 zł z okazji 21 edycji Festiwalu na spektakle w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Galerii Labirynt (1 osoba może nabyć maksymalnie 2 bilety - sprzedaż wyłącznie w kasie Centrum Kultury).