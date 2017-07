Carnaval Sztukmistrzów 2017: Pełny program występów, bilety na spektakle

Co Gdzie Kiedy. Jest już plan występów podczas tegorocznego Carnavalu Sztukmistrzów (27-30 lipca). Ruszyła też sprzedaż biletów na płatne spektakle. Większość jest za darmo, biletowane są te wymagające zamkniętych pomieszczeń, do których nie każdy się zmieści.

Darmowe występy

Zaplanowano w tym roku • przed Centrum Kultury, • na pl. Litewskim, • w pobliżu pedetu, • na Rynku, • obok dawnej siedziby Teatru Andersena, • na wirydarzu klasztoru dominikanów. A także na pl. Zamkowym, który będzie miejscem spektaklu zachwalanego jako gwóźdź programu. Na placu pojawi się wielka, kulista konstrukcja, a artyści będą wykonywać akrobacje niemal 30 metrów nad ziemią.

Z kolei na pl. Po Farze stanąć ma scena muzyczna. To już tradycja, że ponad głowami widzów będą spacerować po linach zawodnicy, których zapowiedziało się już ponad 300.

Płatne spektakle

Jest ich tylko pięć, każdy z nich będzie grany dwa razy. Za wstęp trzeba będzie zapłacić 15 zł. Sprzedaż biletów już się zaczęła, można je kupić we wszystkich salonach Empiku, sklepach sieci Media Markt i Saturn oraz poprzez stronę internetową ticketpro.pl. – Lepiej kupować je wcześniej – radzi Ewa Dados-Jabłońska z biura festiwalu. W zeszłym roku bilety na najbardziej rozchwytywany z płatnych spektakli zostały wyprzedane na trzy dni przed wydarzeniem.

• Pierwszym z zamkniętych spektakli będzie „Consequences” odgrywany bez słów przez dwóch panów (Les Paraconteurs) wcielających się w różne sytuacje społeczne, w tym wizytę w dyskotece, pobyt na tamtym świecie, a nawet... bycie żabą. I nie tylko. Les Paraconteurs wystąpią w Centrum Kultury 27 lipca (czwartek) o godz. 19 oraz 28 lipca o godz. 18.

• Biletowany będzie też premierowy spektakl „Miasto, którego nie było” przygotowany przez Kolektyw Kejos specjalnie na jubileusz miasta. Inspiracją dla twórców miała być historia Lublina, jego legendy i artyści. Ilustrująca spektakl muzyka ma być natomiast inspirowana polskimi przebojami międzywojnia, folklorem polskim, żydowskim, ukraińskim i cygańskim. Artyści wystąpią w dużym namiocie cyrkowym na Błoniach 28 lipca (piątek, godz. 17 i 20.30).

• Z rodzinnym spektaklem dla dużych i małych widzów wystąpi słowacka trupa Teatro Tatro. „Circus Charms” to opowieść o młodym człowieku, który bardzo chciał zostać cyrkowcem, tylko cyrk nie bardzo chciał go przyjąć. Dzięki lalkom zobaczyć mamy na scenie ćwiczenie rekina, czy australijskie zające. Przedstawienie będzie trochę po słowacku, trochę po polsku, ale to w końcu bardzo podobne języki. Pokazy w białym namiocie na Błoniach 29 i 30 lipca (sobota i niedziela) o godz. 15.30.

• Kolejne płatne wydarzenie to spektakl „Pitagoras 3D” łączący żonglerkę i teatr ruchu. – To finał 4 lat pracy nad pierwszym polskim monodramem cyrkowo-teatralnym w wykonaniu Marty Kuczyńskiej – anonsuje Rafał Sadownik, dyrektor artystyczny Carnavalu Sztukmistrzów. 29 lipca spektakl ma się zacząć o godz. 18 w Centrum Kultury, powtórka w tym samym miejscu 30 lipca o godz. 17.30.

• Ostatnim z biletowanych występów jest spektakl „Rien nest moins sûr” francuskiej grupy Collectif de la Bascule. Opierać się będzie na akrobacjach i żonglerce wymagających perfekcyjnej synchronizacji. Ze swoim przedstawieniem dwukrotnie pojawią się w dużym namiocie na Błoniach: 29 lipca (sobota) o godz. 20 oraz 30 lipca o godz. 19.

CZWARTEK 27 lipca 2017

12:00 - 21:00 Urban Highline /Trybunał Koronny, wieża Trynitarska, Brama Krakowska

plac przed Centrum Kultury w Lublinie

16:30 - 17:30 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

17:30 - 18:30 Abraham Arzate "The record breaker"

18:30 - 19:30 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

19:30 - 20:30 Abraham Arzate "The record breaker"

plac Litewski

16:30 -17:20 Wydmański Show

17:30 - 18:20 Cie du Trottoir BAM!

18:30 - 19:20 Wydmański Show

19:30 - 20:20 Cie du Trottoir BAM!

Krakowskie Przedmieście/ul. Kapucyńska

16:30 - 17:30 Theater Irrwisch "Mudjumping"

17:30 - 18:30 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

18:30 - 19:30 Theater Irrwisch "Wegenstreits Guests"

19:30 - 20:30 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

plac za Trybunałem

17:30 - 18:20 Pan Ząbek "Rosyjska ruletka"

19:00 - 19:50 Pan Ząbek "Rosyjska ruletka"

20:30 - 21:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

21:00 - 21:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

21:30 - 22:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

22:00 - 22:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

plac po Farze/muzyka

20:00 - 21:00 Neljä Ässää "The Best Cover Band in the World"

21:00 - 21:30 Silk Sisters

21:30 - 22:30 3 Kings trio

Plac przy dawnym Teatrze im. H.CH. Andersena

20:00 - 21:30 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" i Przyjaciele - "Powrót Sztukmistrza"

Błonia pod Zamkiem

22:00 - 23:00 Neljä Ässää /Klub festiwalowy "Bar Żongler"

Centrum Kultury w Lublinie

19:00 - 20:00 Les Paraconteurs "Consequences"

PIĄTEK 28 lipca 2017

10:30 - 21:00 Urban Highline /Trybunał koronny, wieża Trynitarska, Brama Krakowska

plac przed Centrum Kultury w Lublinie

16:00 - 19:00 Miasteczko Zabaw Niezwykłych PSPiA Klanza /Park przy CK

16:30 - 17:30 Abraham Arzate "The record breaker"

17:30 - 18:15 Cie du Trottoir BAM!

18:15 - 19:15 Abraham Arzate "The record breaker"

19:15 - 20:00 Cie du Trottoir BAM!

plac Litewski

16:00 - 16:45 Pan Ząbek "Rosyjska ruletka"

16:45 - 17:30 Sari Mäkelä "The Great Granny Show!"

17:30 - 18:15 Pan Ząbek "Rosyjska ruletka"

18:15 - 19:00 Sari Mäkelä "The Great Granny Show!"

19:00 - 19:40 Marcel et ses drôles de femmes "Miss Dolly"

19.40 - 20.20 Sari Mäkelä "The Great Granny Show!"

20.20 - 21.00 Pan Ząbek "Rosyjska ruletka"

Krakowskie Przedmieście/ul. Kapucyńska

16:30 -17:30 Theater Irrwisch "Mudjumping"

17:30 - 18:30 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

18:30 - 19:30 Theater Irrwisch "Wegenstreits Guests"

19:40 -20:40 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

plac za Trybunałem

16:30 - 17:30 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

17:30 - 18:30 Wydmański Show

18:30 - 19:30 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

19:30 - 20:30 Wydmański Show

21:30 - 23:00 Urban Ninja, zawody trickline na wysokiej taśmie

plac po Farze/muzyka

17:00 - 18:00 Murmuyo ¡FUERA!

18:00 - 19:00 Mattatoio Sospeso "Out!"

19:00 - 20:00 Murmuyo ¡FUERA!

20:00 - 20:45 Neljä Ässää "The Best Cover Band in the World"

20:45 - 21:30 3Kings trio

21:30 - 22:00 Silk Sisters

Plac przy dawnym Teatrze im. H.Ch. Andersena

20:30 - 21:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

21:00 - 21:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

21:30 - 22:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

22:00 - 22:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

Błonia pod Zamkiem

17:30 - 18:00 Kolektyw Kejos "Miasto, którego nie było…" /Duży namiot

20:30 - 21:30 Kolektyw Kejos "Miasto, którego nie było…" /Duży namiot

23:00 - 24:00 Rajzefiber /Klub festiwalowy "Bar Żongler"

24:00 - .. 3Kings trio /Klub festiwalowy "Bar Żongler"

Centrum Kultury w Lublinie

18:00 - 19:00 Les Paraconteurs "Consequences"

Wirydarz Klasztoru oo. Dominikanów

21:00 - 22:00 El Cruce "Punto y Coma"

plac Zamkowy

21:30 – 22:30 Deus Ex Machina "Galileo"

SOBOTA 29 lipca 2017

10:30 - 21:00 Urban Highline /Trybunał koronny, wieża Trynitarska,Brama Krakowska, Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski /ul. Wieniawska

plac przed Centrum Kultury w Lublinie

12:00 - 17:00 Miasteczko Zabaw Niezwykłych PSPiA Klanza /Park przy CK

16:00 - 17:00 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

17:00 - 18:00 Cie du Trottoir BAM!

18:00 - 19:00 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

19:30 - 20:15 Cie du Trottoir BAM!

plac Litewski

16:30 - 17:15 Sari Mäkelä "The Great Granny Show!"

17:15 - 18:10 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

18:15 - 19:00 Sari Mäkelä "The Great Granny Show!"

19:00 - 19:40 Marcel et ses drôles de femmes "Miss Dolly"

Krakowskie Przedmieście/ul. Kapucyńska

16:00 - 17:00 Abraham Arzate "The record breaker"

17:00 - 18:00 Wydmański Show

18:00 - 19:00 Abraham Arzate "The record breaker"

19:40 - 20:30 Cie du Trottoir BAM!

plac za Trybunałem

18:30 - 19:30 Wydmański Show

19:30 - 20:30 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

20:30 - 21:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

21:00- 21:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

21:30 - 22:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

22:00 - 22:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

plac po Farze/muzyka

17:00 - 18:00 Murmuyo ¡FUERA!

18:00 - 19:00 Mattatoio Sospeso "Out!"

19:00 - 20:00 Murmuyo ¡FUERA!

19:30 - 20:30 Rajzefiber /Próba Cafe ul. Grodzka 5a

20:30 - 21:30 Kapela Timingeriu

22:30 - 23:30 Orchestre international du VETEX

Tarasy Zamkowe

14:00 - 14:30 Silk Sisters

15:00 - 18:30 Warsztaty Cyrkowe

19:00 - 19:30 Silk Sisters

Błonia pod Zamkiem

15:30 - 17:00 Teatro Tatro "Circus Charms" /Namiot Biały

20:00 - 21:00 Collectif de la Bascule "Rien nest moins sûr" /Duży namiot

23:00 -23:30 Kapela Timingeriu /Klub festiwalowy "Bar Żongler"

23:30 - 00:30 Cabaret /Klub festiwalowy "Bar Żongler"

00:30 - 01:30 Orchestre international du VETEX /Klub festiwalowy "Bar Żongler"

Centrum Kultury w Lublinie

19:00 - 20:00 Marta Kuczyńska "Pitagoras 3D"

Wirydarz Klasztoru oo. Dominikanów

17:00 - 17:30 Stefano Di Renzo "Hold on"

19:00 - 19:30 Stefano Di Renzo "Hold on"

21:00 - 22:00 El Cruce "Punto y Coma"

plac Zamkowy

21:30 - 22:30 Deus Ex Machina "Galileo"

NIEDZIELA 30 lipca 2017

9:30 - 20:00 Urban Highline /Trybunał koronny, wieża Trynitarska Brama Krakowska, Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski - ul. Wieniawska

plac przed Centrum Kultury w Lublinie

12:00 - 17:00 Miasteczko Zabaw Niezwykłych PSPiA Klanza /Park przy CK

16:00 - 16:45 Sari Mäkelä "The Great Granny Show!"

16:45 - 17:30 Wydmański Show

17:30 - 18:15 Sari Mäkelä "The Great Granny Show!"

plac Litewski

17:00 - 18:00 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

18:00 - 19:00 Wydmański Show

19:00 - 20:00 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

Krakowskie Przedmieście/ul. Kapucyńska

16:00 - 17:00 Pan Ząbek "Rosyjska ruletka"

17:00 - 18:00 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

18:00 - 19:00 Pan Ząbek "Rosyjska ruletka"

19:00 - 20:00 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

plac za Trybunałem

16:00 - 17:00 Cie du Trottoir BAM!

17:00 - 18:00 Abraham Arzate "The record breaker"

18:00 - 19:00 Cie du Trottoir BAM!

19:00 - 20:00 Abraham Arzate "The record breaker"

20:30 - 21:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

21:00 - 21:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

21:30 - 22:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

22:00 - 22:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

plac po Farze/muzyka

17:00 - 18:00 Mattatoio Sospeso "Out!"

18:00 - 19:00 Rajzefiber /Próba Cafe ul. Grodzka 5a

19:00 - 20:00 Kapela Timingeriu

20:00 - 21:00 Orchestre international du VETEX

Tarasy Zamkowe

14:00 - 14:30 Silk Sisters

15:00 - 18:30 Warsztaty Cyrkowe

19:00 - 19:30 Silk Sisters

Błonia pod Zamkiem

15:30 - 17:00 Teatro Tatro "Circus Charms" /Namiot Biały

19:00 - 20:00 Collectif de la Bascule "Rien nest moins sûr" /Duży namiot

22:30 - ? JAM muzyczny (Kapela Timingeriu + inni) /Klub festiwalowy "Bar Żongler"

Centrum Kultury w Lublinie

17:30 -18:30 Marta Kuczyńska "Pitagoras 3D"

Wirydarz Klasztoru oo. Dominikanów

16:00 - 16:30 Stefano Di Renzo "Hold on"

18:00 - 18:30 Stefano Di Renzo "Hold on"

21:00 - 22:00 El Cruce "Punto y Coma"