Carnaval Sztukmistrzów 2017. Podpowiadamy co i gdzie zobaczyć

Do niedzieli włącznie potrwa Carnaval Sztukmistrzów, święto ulicznego cyrku, które ściąga do Lublina artystów z różnych krajów świata.

Niemal wszystkie spektakle będą grane po kilka razy, więc jeśli ktoś przegapi jeden występ, może wybrać inny termin. Program w kieszonkowym formacie można wziąć za darmo w dwóch punktach punkcie informacyjnych: jeden działa na Błoniach obok Zamku, a drugi na pl. Zamkowym. Oba powinny być czynne we wszystkie dni festiwalu od godz. 10 do 22.

Gdyby zaczęło padać (prognozy mówią, że nie zacznie) niektóre występy będzie można przenieść do Centrum Kultury, Tarasów Zamkowych i do namiotu na Błoniach obok Zamku. Decyzje będą podejmowane w ostatniej chwili i ogłaszane poprzez internetowy portal Facebook.

Najbardziej widowiskowym występem ma być „Galileo” francuskiej formacji Deux Ex Machina, która rozstawi na pl. Zamkowym wielką, kulistą konstrukcję, model planetarny, który będzie unosić się nawet 30 metrów nad ziemią. Konstrukcja posłuży artystom do spektakularnych akrobacji, a całość ma być opowieścią o powietrznych ludziach, którzy przynoszą Ziemi wiedzę. Pierwszy pokaz w piątek o godz. 22, zaś drugi w sobotę o godz. 21.30.

Ten spektakl to namacalny dowód na to, że można żonglować płynem i wcale go przy tym nie rozlać. W ruch pójdzie szklanka, obręcz i inne rekwizyty.

I jeszcze jedno. Specjalnie dla dzieci rozkładać się będzie Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych, które będzie działać w parku na pl. Kaczyńskiego. Dziś od godz. 16 do 19, zaś w sobotę i niedzielę od 12 do 17.

Jeśli ktoś się uprze, że chce chodzić po linie, albo będzie tego bardzo ciekaw, też będzie mieć taką możliwość. Warsztaty na bardzo niskich, ale bardzo bezpiecznych wysokościach będą się odbywać w piątek, sobotę i niedzielę na Błoniach koło Zamku. Bezpłatnie, wystarczy przyjść. Dzisiaj między godz. 16 a 19, w sobotę od 15 do 20, zaś w niedzielę od 15 do 19. Warsztaty Cyrkowe będą się też odbywać w Tarasach Zamkowych w sobotę i niedzielę od godz. 15 do 18.30.

Też wystąpisz

To nie jest spektakl dla nieśmiałych ludzi. Artysta wyciąga z tłumu widzów na środek swojej ulicznej „sceny” i wydaje różne polecenia. Reszta ma z tego ubaw. Zanosi się na jeden z lepiej wspominanych występów tegorocznej edycji. Trzeba tylko zabrać ze sobą sporo dystansu do samego siebie.

Claudio Mutazzi „Street Coffee”. Piątek: godz. 17.30 i 19.40 na nowej części deptaka. Sobota: 16 przed CK i 17.15 na pl. Litewskim. Niedziela: 17 i 19 na nowej części deptaka.

Sztuczki

Młody artysta będzie się popisywać przed publicznością żonglując maczetami nad głowami widzów i oswobadzając się z kaftana bezpieczeństwa, 15 metrów łańcucha i dwóch kłódek. Klasyka.

Kacper Wydmański „Wydmański Show”. Piątek: godz. 17.30 i 19.30 na Rynku. Sobota: 17 na nowej części deptaka, 18.30 na Rynku. Niedziela: 16.45 przed CK i 18 na pl. Litewskim.

Bardziej teatr

Jest ona i on. Ona to kropka, a on to przecinek. Spektakl bez słów. Bardziej teatr, niż popisy i sztuczki.

El Cruce „Punto y Coma”. Piątek, sobota, niedziela: godz. 21 u dominikanów.

Połykacz mieczy

Wielokrotny rekordzista świata, nie stroniący od ryzyka i brawury.

Krystian Minda – połykacz mieczy. Piątek: 20.30 i 21.30 przed „dawnym Andersenem”. Sobota i niedziela: 20.30 i 21.30 na Rynku.

Plucie ogniem

Nic dodać, nic ująć. Z cyklu „lepiej nie próbujcie tego w domu”.

Marcin Ex Styczyński – plucie ogniem. Piątek: 21 i 22 przed „dawnym Andersenem”. Sobota i niedziela: 21 i 22 na Rynku.

Mattatoio Sospeso

Jeżeli z zeszłorocznej edycji dobrze zapamiętaliście występ dwóch takich, którzy „biegli” po obrazach wyświetlanych na ścianie kamienicy przy Olejnej to może się Wam spodobać również ten występ. Także tu ściana będzie dla artystów podłogą, chociaż to już inna ekipa niż ostatnio. Tym razem ujrzymy włoski melodramat małżeński.

Mattatoio Sospeso „Out!”. Piątek i sobota: godz. 18, pl. Po Farze. Niedziela: godz. 17, pl. Po Farze

Stefano di RENZO

Przychodząc na ten występ, zobaczycie faceta, który do perfekcji dopracowane ma nie tylko wyczucie równowagi, ale też okiełznał grawitację i siły odśrodkowe. Wie dokładnie, gdzie coś spadnie, co się wychyli gdy się przechyli. I niczego nie upuści.

Stefano Di Renzo „Hold on”. Sobota: godz. 17 i 19 u dominikanów. Niedziela: 16 i 18 u dominikanów

Neljä Ässää

Żal przegapić. Panowie wymyślili sobie, że będą grać znane przeboje. I grają, z każdego po kilka sekund. Prawdopodobnie to najszybsze covery świata, skrót w tempie Teleexpressu, chociaż Teleexpress to przy nich same dłużyzny. Ktoś powie, że to muzyczny wygłup, ktoś dostrzeże w tym bardzo dużo humoru.

Neljä Ässää „The Best Cover Band in the World”. Piątek: godz. 20, pl. Po Farze