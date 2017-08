Cieszanów Rock Festiwal 2017 - miasteczko CITY NGO i inne atrakcje (Program)

Co Gdzie Kiedy. Już 17 sierpnia wystartuje 9. edycja jednego z najważniejszych rockowych festiwali w Polsce. Cieszanów Rock Festiwal to nie tylko koncerty gwiazd, ale także szereg dodatkowych atrakcji.

Na scenach tegorocznej imprezy wystąpią największe gwiazdy rocka z kraju i zagranicy, m.in. szwedzka formacja Therion, czy polska ekipa podbijająca świat - Riverside. Ponadto zagrają m.in. Jelonek, Ørganek, Koniec Świata, Happysad, Ga-Ga/Zielone Żabki, Podwórkowi Chuligani, Bednarek, Kobranocka i The Bartenders Kabanos, Corruption, Zwłoki i wielu innych znakomitych artystów.



Jedną z dodatkowych atrakcji imprezy będzie strefa CITY NGO. - To nie tylko interaktywna prezentacja organizacji pozarządowych. To miejsce intrygujących wystaw i warsztatów nietuzinkowych twórców. To miejsce ważnych spotkań, gdzie na chilloucie można zagubić się w meandrach inspirujących rozmów, zarówno z artystami, zespołami (spotkanie z zespołem Zwłoki), jak i przede wszystkim z samymi festiwalowiczami - przekonują organizatorzy.



Ceny wejściówek na wydarzenia festiwalowe są następujące: karnet trzydniowy – 150 zł, bilet jednodniowy – 80 zł, karnet na pole namiotowe – 40 zł/os. Wejściówki można nabywać m.in. na platformie internetowej eventim.pl.



Program dzienny - scena główna (kąpielisko "Wędrowiec" w Cieszanowie:



Piątek, 18 sierpnia

MOSHMACHINE

CORRUPTION

ØRGANEK

WAGLEWSKI FISZ EMADE

PIDŻAMA PORNO

JELONEK



Sobota, 19 sierpnia

FROSTBITE

KONIEC ŚWIATA

HAPPYSAD

VOO VOO

RIVERSIDE



Niedziela, 20 sierpnia

MERKFOLK

KOBRANOCKA

FISZ EMADE TWORZYWO

BEDNAREK

KABANOS



Program dzienny - scena alternatywna (Amfiteatr na terenie pola namiotowego):



Koncerty (17 sierpnia)

LIVETSORD

THE BARTENDERS

PODWÓRKOWI CHULIGANI

GA GA/ZIELONE ŻABKI

JINJER

ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW

SHAME YOURSELF

ZWŁOKI



Przegląd Podkarpacki (18 sierpnia):

RAHUL

MAND

FEVER

OSC

BLANT

P.A.G.E



Przegląd Ogólnopolski (19 sierpnia):

GORGONZOLLA

OSTROV

RADIOSLAM

8 LAT W TYBECIE

EGZOTYCZNY DANDYS PARYSKICH BULWARÓW

VERMIS

WHITEROSE



Przegląd Międzynarodowy (20 sierpnia):

SILVERPIECES

LANDFIL

MARRY B

COX&VOX