Dwa Brzegi: Tadeusz Chyła odkryty w Kazimierzu

Wystawa dostępna dla zwiedzających w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym zawiera ponad 70 prac Tadeusza Chyły. Jest to pierwszy w Polsce tak duży zbiór prac artysty. Obrazy w większości pochodzą z prywatnych zbiorów kolekcjonera. Oprowadzający po wystawie dr Seweryn Kuter wyjaśnił, jak przebiegała malarska kariera Chyły.

- Jeśli nie kojarzą go państwo jako malarza, to mogą się państwo czuć w pełni usprawiedliwieni, ponieważ nawet najbliżsi i przyjaciele nie wiedzieli o tym, że kontynuował karierę malarską. Chyła skończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, a studia rozpoczynał jeszcze w Sopocie. Dyplom obronił w 1961 roku. Ta wystawa jest bardzo kolorowa, ale tak ma być, ponieważ Tadeusz Chyła był reprezentantem tzw. polskiego koloryzmu. To jest kierunek w sztuce, który sięga genezą impresjonizmu – tłumaczył Kuter.

Spacerowi po wystawie towarzyszyło tło muzyczne w postaci „Ballady o cysorzu”, czyli najpopularniejszego utwóru Tadeusza Chyły. Wystawa zorganizowana w kazimierskim muzeum to nie tylko kolorowe obrazy przedstawiające martwą naturę, akty i pejzaże, ale również pamiątki po artyście. Są wśród nich instrumenty, na których grał oraz przedmioty, które służyły mu jako modele do obrazów.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 1 października.