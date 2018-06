Dźwięki Słów 2018: Teatr, muzyka, taniec

To już 5. edycja festiwalu organizowanego przez Lubelski Salon Artystyczny. W tym roku aż 23 wydarzenia, w tym występy siedmiu artystycznych formacji z zagranicy. Festiwal potrwa do niedzieli.

środa, 13 czerwca

Już dziś o godz. 18 na Sali Widowiskowej CK (ul. Peowiaków 12) wystąpi Maja Kleszcz & Incarnations. To jedno z dwóch wydarzeń okolicznościowych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Maja Kleszcz z projektem „Wieszcze” to rzecz premierowa. Podobnie jak Agata Klimczak z Teatrem Piosenki – zapowiada Irena Beata Michałkiewicz, dyrektorka festiwalu.

Nieco później dwa koncerty na Wirydarzu CK (wstęp na oba jest wolny). O godz. 20 Etnos Ensemble, a o 21.30 Duberman (gościnnie wystąpi też Hornsman Coyote).

czwartek, 14 czerwca

To jeden z najciekawszych muzycznie dni festiwalu. W czwartek aż trzy koncerty warte zobaczenia.

O godz. 18 ukraińska grupa Dakh Daughters (sala widowiskowa CK, bilety 30/40 zł). Siedem dziewczyn zaprezentuje w Lublinie spektakl „Roses” utrzymany w duchu czarnego kabaretu – miksu burleski, baletu, elektroniki i folku z punk-rockowym pazurem.

Kilka godzin później na wirydarzu CK zagrają muzycy, których nikomu przedstawiać nie trzeba. O godz. 20 Pablopavo i Ludziki, a o 21:30 Świetliki. Bilet na oba koncerty kosztuje 20/ 30 zł.

piątek, 15 czerwca

Na początek weekendu teatr i dwa darmowe koncerty.

O godz. 18 spektakl Teatru Piosenki oparty na twórczości Josepha Conrada i Zbigniewa Herberta „Odpowiedzi spłonęły”

(sala widowiskowa CK, 15/20 zł).

O godz. 20 (wirydarz CK) czeski kwartet beatboxerskiYellow Sisters, a o godz. 21 Dagadana.

– Polsko-ukraiński zespół zabierze nas w świat poezji Janusza Różewicza ujęty w elektroniczno-jazzowo-folkowo-soulowych aranżacjach – zapowiadają organizatorzy.

sobota, 16 czerwca

O godz. 17 jedna z dwóch tegorocznych propozycji dla najmłodszych. „Pan Lampa” Olsztyńskiego Teatru Lalek to opowieść o przemiłym staruszku, który różni się od innych tym, że jego głowa pewnego dnia, niespodziewanie zaczyna świecić (bilety 10/20 zł)

Na pewno warto wybrać się do Centrum Spotkania Kultur na „Rapsodię z demonem” warszawskiego Teatru Rampa (bilety od 20 do 85 zł). To opowieść o perypetiach młodego wokalisty, który dla kariery jest gotowy zawrzeć ryzykowny pakt z demonem.

Przeżycia bohaterów zostały zilustrowane najsłynniejszymi hitami zespołu Queen. O nowe aranżacje utworów zadbali najlepsi muzycy sesyjni w kraju.

– To show w rytmie broadwayowskich spektakli. Spektakl, w którym najważniejsze są emocje. Zawsze publiczność bije nam brawo na stojąco – mówi Anna Kędroń z Teatru Rampa.

A o godz. 20 kolejne koncerty na wirydarzu CK (darmowe). Na scenie zobaczymy Beatę Bocek i Kalinę.

niedziela, 17 czerwca

O godz. 16:30 na sali widowiskowej CK „Akademia pana Kleksa”.

– Kolorowy i roztańczony musical będzie niezapomnianą podróżą do świata wyobraźni – zachwalają produkcję Teatru Maska z Rzeszowa organizatorzy lubelskiego festiwalu. Bilet ulgowy kosztuje 10 zł, a ulgowy 20 zł.

Ostatnia z teatralnych propozycji to monodram „Lifting” w wykonaniu, znanej z kultowego polskiego serialu „Dom”, Jolanty Żółkowskiej. Aktorka wciela się w postać pięćdziesięcioletniej kobiety, której życie to „wielka walizka, co nieść ciężko i zostawić szkoda”. W spektaklu usłyszymy teksty piosenek Ewy Zelenay, wzbogacone muzyką Piotra Golli. (godz. 18, Sala Czarna CK, 10/20 zł)

Na zakończenie festiwalu dwa koncerty na wirydarzu CK. O godz. 19:30 wystąpi Karolina Skrzyńska, a o godz. 21 Sona Jobarteh, która w niezwykły sposób łączy muzykę dwóch kultur – Gambii i Wielkiej Brytanii. Wstęp wolny.

Od dziś na ulicach Lublina spotkamy ekscentrycznego Włocha, który gra i śpiewa niczym zespół w pełnym składzie. GALiRò na Pl. Litewskim od środy do piątku o godz. 15.

Jak co roku, nie zabraknie też gawęd i zabaw dźwiękiem przygotowanych przez dziennikarki radiowe” Teresę Drozdę, która przybliży sylwetki Marka Grechuty i Jonasza Kofty, oraz Grażynę Lutosławską, która opowie o historii słuchowisk.

Bilety dostępne w kasie Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) i w serwisie Ticketto.