Festiwal Fantastyki Falkon 2016: Znani pisarze, spotkania i wykłady

Falkon rozpoczyna się w piątek i trwa do niedzieli. To już XVII odsłona tego największego w województwie konwentu miłośników fantastyki. Na uczestników festiwalu czeka sporo nowości, jak chociażby Namiot Widowisk, w którym odbędą się koncerty, pokazy mody i iluzji czy konkurs KOSplay. Nowością będzie również wydłużenie programu w poszczególnych dniach. Na niektóre z wydarzeń będzie można pójść również po godzinie 22. Jest to jednak przeznaczone jedynie dla osób pełnoletnich (przy salach będą sprawdzane dowody osobiste).

W ramach festiwalu utworzona zostanie również strefa Geek Zone. Organizowane w niej będą wyspecjalizowane prelekcje dotyczące bardzo wąskich zagadnień.

Już od początku festiwalu będzie można brać udział w ciekawych prelekcjach: „Wskazówki dla początkujących pisarzy”, „Kultowe wpadki pseudonauki”, „Filmy i seriale z dzieciństwa, które ryły nam banię zbyt mocno” czy „Fenomen kina klasy B, czyli co kryje się za sukcesem bardzo złych filmów”.

W sobotę będzie można wziąć udział w spotkaniach takich jak: „Elementy filozofii i religii w fantastyce”, „Jak przetrwać koniec świata?” czy „Co nazywamy rzeczywistością? Modele myślowe dla fantastyki”. Tego dnia w naukowej Sali Wiedzy Zakazanej będzie można również przyjść i posłuchać Andrzeja Pilipiuka. Autor popularnych książek o Jakubie Wędrowyczu poprowadzi wykład pt. Stulecie polskiego terroryzmu – od „żandarmów wieszających” po „jednostkę bakteriologiczną”.

Ostatniego dnia również nie zabraknie ciekawych punktów. Warto będzie wziąć udział w takich prelekcjach i wykładach jak chociażby „Polski Dziki Zachód, czyli powojenny Wrocław” czy „Psychopatia i psychopaci – fikcja a rzeczywistość”.

Miłośnicy literatury fantastycznej podczas Falkonu będą mieli okazję dostać autograf od czołowych polskich twórców tego nurtu. Książki podpisywać będą m.in.: Jacek Komuda, Marcin Podlewski, Marek Braniewski, Jakub Ćwiek, Witold Jabłoński, Marcin Przybyłek, Anna Lange, Jarosław Grzędowicz, Andrzej Pilipiuk, Aneta Jadowska i Maja Lidia Kossakowska.

Bilety

Cena biletu normalnego na wszystkie dni festiwalu wynosi 50 zł. Za wstęp na jeden dzień zapłacimy 30 (piątek), 40 (sobota) lub 20 zł (niedziela). Wstęp z biletem ulgowym będzie kosztował 30 zł lub na poszczególne dni: 20, 20 i 10 zł. Mniej za wstęp zapłacą rodziny. 3-dniowy bilet w przypadku rodziców z dwójką dzieci wyniesie 120 zł. Dzieci do 6 roku życia wejdą za darmo.

Dziennik Wschodni ma do oddania wejściówkę dla dwóch osób. Informacja o tym, jak można ją otrzymać znajdzie się w piątkowym Dzienniku Wschodnim.

Lublin z Pustym Niebem

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” (organizator festiwalu) wspólnie z wydawnictwem Powergraph organizują konkurs fotograficzny Lublin z Pustym Niebem. Główną nagrodą w konkursie jest zestaw książek Powergraphu. Aby ją wygrać należy wysłać zdjęcie starego Lublina wraz ze swoimi danymi adres konkurs@poweregraph.pl. Oprócz nagrody głównej przewidzianych jest pięć wyróżnień. Każda z wyróżnionych osób dostanie książkę Radka Raka „Puste niebo”.

Falkon 2016 - pełny program